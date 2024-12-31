في عام حافل بالاتجاهات الجريئة والغريبة، برز بائع تجزئة بيلاروسي ليخطف الأضواء بتصميماته الفريدة من نوعها. فقد طرحت علامة الأزياء ZNWR، المعروفة باسم "Balenciaga بيلاروس"، مجموعة من الملابس المصنوعة من غلاف فقاعي، والتي أصبحت حديث عشاق الموضة في جميع أنحاء العالم.

تميزت المجموعة بفساتين وسترات بتصاميم مبتكرة ومرحة، جذبت الأنظار كخيار مثالي بعيداً عن التقليدية للاحتفال بليلة رأس السنة. وتبدأ أسعار هذه التصاميم من 116 دولارًا، ما جعلها متاحة لفئة واسعة من عشاق الموضة الباحثين عن تجربة جديدة وغير اعتيادية.

وتأتي هذه القطع كرسالة جريئة في عالم الموضة، حيث تجمع بين الفكاهة والجرأة، وتؤكد على قدرة ZNWR على تحويل أبسط المواد إلى صيحات عصرية تخطف الأنظار وتترك بصمة في عالم الأزياء.