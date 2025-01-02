أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل تواجهين صعوبة في تنسيق إطلالات الشتاء؟ اكتشفي أبرز صيحات الموضة في خزانتكِ (صور)

موضة وجمال
2025-01-02 | 07:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل تواجهين صعوبة في تنسيق إطلالات الشتاء؟ اكتشفي أبرز صيحات الموضة في خزانتكِ (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هل تواجهين صعوبة في تنسيق إطلالات الشتاء؟ اكتشفي أبرز صيحات الموضة في خزانتكِ (صور)

مع بداية العام الجديد، يكون الشتاء في ذروته، حيث تلجأ الأغلبية إلى المعاطف الثقيلة والسترات المريحة، متخلين عن تعقيدات الموضة لصالح الدفء والتعافي من أجواء موسم الحفلات. لكن في عالم الموضة، لا يوجد وقت للتوقف. فقد بدأ خبراء الموضة بالتركيز على اتجاهات الموسم الجديد التي ستعيد تشكيل خزانة ملابسنا لعام 2025.

لا داعي لتغيير خزانة ملابسك بالكامل. إذا كنتِ تبحثين عن لمسات عصرية لتحديث أسلوبك، إليكِ 6 اتجاهات يمكنك تبنيها بسهولة مستوحاة من منصات العرض:

1- البلوزات "الرومانسية"

 

هذا الموسم، البلوزات ذات الطابع الرومانسي تسيطر. الأكمام المنفوخة، الكشكشة، الدانتيل، والأقواس هي العناصر الأساسية التي قدمتها دور أزياء مثل سان لوران وشانيل. اجمعي بين الأنوثة المميزة والجرأة الكلاسيكية بأسلوب راقي وعصري.

2- حقائب "البوهو"

 

الاتجاه البوهيمي مستمر بقوة. تصميمات تحمل روح السبعينيات بلمسات حيوية قدمتها علامات مثل كلوي وغابرييلا هيرست وبروينزا شولر. رغم أن هذا الاتجاه يتناسب مع الصيف، يمكنك اعتماده الآن عبر إضافة حقيبة بوهو أنيقة إلى إطلالتك اليومية.

3- الأخضر الساحر

 

موضة اللون الأخضر تعود بقوة. درجات مثل المريمية، الكاكي، والزيتوني تضيف لمسة جديدة وعصرية لقطع الملابس الأساسية في خزانة ملابسك.

4- نقاط البولكا

 

النقشات البارزة لا تزال تحتل مكانة كبيرة. سواء كانت مربعات منقوشة، أو أزهار جريئة، أو نقاط البولكا الكلاسيكية، يمكن لهذه النقوش أن تضفي طابعًا جديدًا ومشرقًا على إطلالتك اليومية.

5- القطع اللامعة

 

لمسات التألق مستمرة في العام الجديد. من معاطف "Erdem" المرصعة بالجواهر إلى السترات اللامعة من فالنتينو، والتنورة المستوحاة من أجواء الديسكو من غوتشي، يعتبر هذا الاتجاه تصريحًا للاستمرار في ارتداء قطع الحفلات طوال العام.

6- الجينز الضيق

 

بعد أن هيمنت الأنماط الواسعة في المواسم السابقة، يعود الجينز الضيق ليأخذ مكانه كخيار أساسي في عام 2025.

مع هذه الاتجاهات، يمكنك بسهولة إدخال تغييرات بسيطة لتجديد أسلوبك ومواكبة صيحات الموضة الجديدة!

آخر الأخبار

موضة وجمال

اتجاهات

صيحات

الموضة

ملابس

العام الجديد

الشتاء

خزانة

قطع

الجينز الضيق

القطع اللامعة

الأخضر الساحر

نقاط البولكا

حقائب البوهو

البلوزات الرومانسية.

LBCI التالي
بإطلالة ملفتة للأنظار... جيزيل بوندشين تستعرض حملها بطفلها الثالث على الشاطئ (صور)
في أجواء رومانسية... جورجينا رودريغيز تستقبل العام الجديد بحقيبة يد حمراء لهذا السبب (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-10-29

مع اقتراب الشتاء البارد... نازحو غزة يصنعون الملابس بهذه الطريقة

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-12

رئيس لجنة الطوارئ الوزارية ناصر ياسين للـLBCI: "موضوع الشتاء" أساسيّ في خطة الاستجابة للكوارث ونعمل على تأمين وسائل تدفئة للنازحين في المدارس وعلى ترميم بعض مراكز الإيواء وعلى الملابس

LBCI
أخبار دولية
06:27

واشنطن بوست: الحكومة الصينية اخترقت مكتب العقوبات بوزارة الخزانة الأميركية

LBCI
فنّ
13:37

معايدة مميزة من معتصم النهار وعائلته للمتابعين... هذا ما تمناه بمناسبة حلول العام الجديد (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
10:00

بإطلالة ملفتة للأنظار... جيزيل بوندشين تستعرض حملها بطفلها الثالث على الشاطئ (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-01-01

في أجواء رومانسية... جورجينا رودريغيز تستقبل العام الجديد بحقيبة يد حمراء لهذا السبب (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-12-31

ملابس غلاف فقاعي تخطف الأنظار في الأيام الأخيرة من عام 2024 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-12-31

نجمة عالمية تحبس الأنفاس بإطلالة من تصميم إيلي صعب في حفل مع أندريا بوتشيلي (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:52

أدرعي: لن نسمح لحزب الله ان يسلح نفسه

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-09

تقرير لجنة الطوارئ الرقم 41: مذكرة للأحوال الشخصية تسهيلاً لأمور النازحين

LBCI
خبر عاجل
10:24

معلومات للـLBCI: القاضية في النيابة العامة التمييزية ميرنا كلاس استمعت الى الموقوف عبد الرحمن القرضاوي بملف مذكرة التوقيف الإماراتية وأعطت الإشارة بتوقيفه

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-15

سانا: دوي انفجار في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعته

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار: أكثر من لقاء دبلوماسي في عين التينة

LBCI
أمن وقضاء
07:47

مع إقتراب مهلة الشهرين المحددة لانسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الجنوب من الإنتهاء... إليكم التطورات جنوبًا

LBCI
أخبار لبنان
04:30

البستاني: على الرئيس الجديد ترسيم الحدود البرية الجنوبية... وهذه الشخصية المطلوبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:46

هكذا احتفل العالم بليلة رأس السنة

LBCI
أخبار دولية
16:26

وفد سوري رفيع في الرياض في أول زيارة رسمية

LBCI
رياضة
13:48

حاملاً العلم اللبناني.. الدرّاج الدولي رفيق عيد للمنافسة في رالي داكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الوظائف الأعلى اجرًا للعام ٢٠٢٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

دفاتر السوق متوفرة في جونية وهذه هي الخطوات كافة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الـLBCI من البياضة الى شمع هذا ما بقي من المقام والقلعة..وهنا تدمرت دبابات اسرائيلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:12

معلومات الـLBCI: وفد سوري رسمي يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات أنس خطاب غادر في أول زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض

LBCI
منوعات
06:47

وفاة "المرأة القطة" الشهيرة بعمليات التجميل عن عمر 79 عاما... شاهدوا كيف كان جمالها الطبيعي! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
04:21

معلومات للـLBCI: النيابة العامة التمييزية تلقت اليوم مذكرة مصرية لإسترداد الموقوف عبد الرحمن القرضاوي والقاضي جمال الحجار في صدد دراسة الملف قبل تعيين جلسة للبتّ به

LBCI
خبر عاجل
10:24

معلومات للـLBCI: القاضية في النيابة العامة التمييزية ميرنا كلاس استمعت الى الموقوف عبد الرحمن القرضاوي بملف مذكرة التوقيف الإماراتية وأعطت الإشارة بتوقيفه

LBCI
أخبار لبنان
03:53

جعجع لنعيم قاسم: الدولة هي أنتم... إتخذوا الموقف المناسب

LBCI
أخبار دولية
16:21

قتيل بانفجار شاحنة تيسلا أمام فندق لترامب في لاس فيغاس (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:33

قتلى بإطلاق نار في مطعم في مونتينيغرو

LBCI
خبر عاجل
03:43

النائب فريد البستاني للـLBCI: برنامجي واضح ولم أر ضرورة للترشح الى الرئاسة بالطريقة التقليدية وعلى الرئيس الجديد ترسيم الحدود البرية الجنوبية وفي وقت لاحق الحدود مع سوريا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More