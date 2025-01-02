هل تواجهين صعوبة في تنسيق إطلالات الشتاء؟ اكتشفي أبرز صيحات الموضة في خزانتكِ (صور)

مع بداية العام الجديد، يكون الشتاء في ذروته، حيث تلجأ الأغلبية إلى المعاطف الثقيلة والسترات المريحة، متخلين عن تعقيدات الموضة لصالح الدفء والتعافي من أجواء موسم الحفلات. لكن في عالم الموضة، لا يوجد وقت للتوقف. فقد بدأ خبراء الموضة بالتركيز على اتجاهات الموسم الجديد التي ستعيد تشكيل خزانة ملابسنا لعام 2025.

لا داعي لتغيير خزانة ملابسك بالكامل. إذا كنتِ تبحثين عن لمسات عصرية لتحديث أسلوبك، إليكِ 6 اتجاهات يمكنك تبنيها بسهولة مستوحاة من منصات العرض:

1- البلوزات "الرومانسية"

هذا الموسم، البلوزات ذات الطابع الرومانسي تسيطر. الأكمام المنفوخة، الكشكشة، الدانتيل، والأقواس هي العناصر الأساسية التي قدمتها دور أزياء مثل سان لوران وشانيل. اجمعي بين الأنوثة المميزة والجرأة الكلاسيكية بأسلوب راقي وعصري.

2- حقائب "البوهو"

الاتجاه البوهيمي مستمر بقوة. تصميمات تحمل روح السبعينيات بلمسات حيوية قدمتها علامات مثل كلوي وغابرييلا هيرست وبروينزا شولر. رغم أن هذا الاتجاه يتناسب مع الصيف، يمكنك اعتماده الآن عبر إضافة حقيبة بوهو أنيقة إلى إطلالتك اليومية.

3- الأخضر الساحر

موضة اللون الأخضر تعود بقوة. درجات مثل المريمية، الكاكي، والزيتوني تضيف لمسة جديدة وعصرية لقطع الملابس الأساسية في خزانة ملابسك.

4- نقاط البولكا

النقشات البارزة لا تزال تحتل مكانة كبيرة. سواء كانت مربعات منقوشة، أو أزهار جريئة، أو نقاط البولكا الكلاسيكية، يمكن لهذه النقوش أن تضفي طابعًا جديدًا ومشرقًا على إطلالتك اليومية.

5- القطع اللامعة

لمسات التألق مستمرة في العام الجديد. من معاطف "Erdem" المرصعة بالجواهر إلى السترات اللامعة من فالنتينو، والتنورة المستوحاة من أجواء الديسكو من غوتشي، يعتبر هذا الاتجاه تصريحًا للاستمرار في ارتداء قطع الحفلات طوال العام.

6- الجينز الضيق

بعد أن هيمنت الأنماط الواسعة في المواسم السابقة، يعود الجينز الضيق ليأخذ مكانه كخيار أساسي في عام 2025.

مع هذه الاتجاهات، يمكنك بسهولة إدخال تغييرات بسيطة لتجديد أسلوبك ومواكبة صيحات الموضة الجديدة!