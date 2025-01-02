بإطلالة ملفتة للأنظار... جيزيل بوندشين تستعرض حملها بطفلها الثالث على الشاطئ (صور)

لفتت عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين الأنظار أثناء استمتاعها بعطلتها على الشاطئ في كوستاريكا.وارتدت بوندشين، 44 عاماً، إطلالة صيفية مميزة باللون البيج استعرضت من خلالها حملها بطفلها الثالث.وظهرت بوندشين أثناء وقوفها على الشاطئ بقميص من الكروشيه كشف عن بطنها المنتفخ بالإضافة إلى تنورة قصيرة.