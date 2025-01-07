رينا شيباني تحتفل بعيد زواجها الأول... وتستذكر لحظات من "اليوم الكبير" (صور)

بمناسبة مرور عام على زواجها، نشرت ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني صورةً عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، مستذكرةً فيها اللحظات الجميلة الّتي عاشتها في "يومها الكبير".

وتظهر رينا في الصورة في يوم زفافها خلال التحضيرات الجمالية، معلّقةً على الصورة: "في مثل هذا اليوم من العام الماضي تزوجت حب حياتي...".

ويُذكر أن ملكة جمال لبنان لعام 2012 رينا شيباني قد تزوجت من الدكتور داني برّاق في زفاف خيالي.

كما احتفلت رينا بعيد زواجها الأول مع زوجها ضمن أجواء عائلية، حيث ظهرت تحتضنه مرتديةً ثيابًا براقة.