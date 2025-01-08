بفستان كلاسيكي من "فرساتشي"... كايلي جينر تسحر الجمهور بإطلالة فضية لامعة (صور)

بفستان كلاسيكي من "فرساتشي"... كايلي جينر تسحر الجمهور بإطلالة فضية لامعة (صور)

تألقت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بفستان كلاسيكي باللون الفضي، والذي حمل توقيع دار "فرساتشي" (Versace) للأزياء خلال حضورها حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" لعام 2025 إلى جانب حبيبها النجم الأميركي تيموثي شالاميت.

وفي التفاصيل، يعود الفستان إلى مجموعة ربيع وصيف 1999 لفرساتشي وكانت الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية اليزابيث هيرلي قد ارتدته عام 1999 في حفل توزيع جوائز الأزياء لمجلس مصممي الأزياء الأمريكية (CFDA) في نيويورك.





ونشرت جينر مجموعة من الصور لها عبر حسابها على انستغرام، والتي ارتدت فيها الفستان المذكور، واعتمدت أيضاً مكياجاً ناعماً تميّز بألوانه الترابية بالإضافة إلى تسريحة شعر ناعمة وكلاسيكية. ونشرت جينر مجموعة من الصور لها عبر حسابها على انستغرام، والتي ارتدت فيها الفستان المذكور، واعتمدت أيضاً مكياجاً ناعماً تميّز بألوانه الترابية بالإضافة إلى تسريحة شعر ناعمة وكلاسيكية.































