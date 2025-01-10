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بعد ميلانو... باريس تفتتح المعرض الأول لـ"دولتشه إيه غابانا" (صور)
موضة وجمال
2025-01-10 | 11:07
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بعد ميلانو... باريس تفتتح المعرض الأول لـ"دولتشه إيه غابانا" (صور)
يُفتَتَح معرض هو الأول من نوعه للمصممين الإيطاليين "دولتشه إيه غابانا" اليوم الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يضم أكثر من 200 فستان، إضافة إلى مجوهرات وأردية حمام، ويشكّل تحية للحرفية الإيطالية.
ويشكّل هذا المعرض الذي أُطلِق عليه عنوان "من القلب إلى اليد"، ولقيَ استحسانا كبيرا في ميلانو العام الفائت، أول إطلالة للثنائي الشهير من باريس، إذ لم يسبق للدار الإيطالية أن اقامت أي عرض أزياء في عاصمة الموضة.
وتتضمن الصالات العشر التي يقام فيها المعرض الاستعادي في "لو غران باليه" كل العناصر التي تأثر بها دومينيكو دولتشه الصقليّ وستيفانو غابانا المتحدر من ميلانو، معروضة بإخراج مسرحي ضخم.
ومن هذه التأثيرات عصر النهضة، وقصر فارنيزي في روما الذي بنيَ خلاله ويقع فيه مقر السفارة الفرنسية، والإلهام الكلاسيكي لروما وبيزنطية، وألوان المهرجانات الشعبية الصقلية، مع غرفة مزينة بالكامل ببلاط مرسوم يدويا.
ويستمر المعرض حتى 31 آذار، ويتضمن أيضا نسخة طبق الأصل من ورشة عمل الثنائي، حيث كانت العاملات من الشركة مشغولات بخياطة الفساتين.
يفتتح المعرض أبوابه قبل أسبوعين من استئناف عروض الأزياء في باريس، أولا من خلال أسبوع الموضة الرجالية (21-26 كانون الثاني)، ثم من خلال أسبوع الأزياء الراقية (27-30 كانون الثاني).
- فساتين فريدة من نوعها -
أطلقت "دولتشه إيه غابانا" تشكيلتها الأولى في 1985، اي قبل 40 عاما، مع ملاءة سرير كخلفية. ومنذ ذلك الحين، أصبح المصممان من الأسماء الرائدة في مجال الموضة الإيطالية، واقتحما مجالَي الأكسسوارات والديكور.
وقالت أمينة المعرض فلورانس مولر لوكالة فرانس برس: "هذه هي المرة الأولى التي يعرضان فيها أعمالهما وأزياءهما الراقية".
ودأبت دار "دولتشه إيه غابانا" على إقامة عروض أزيائها "ألتا مودا" في أجواء إيطالية دائما، من الآثار اليونانية الرومانية في أغريغينتو في صقلية إلى لا سكالا في ميلانو، وباتت هذه العروض واحدة من أكثر الأحداث تميزاً في عالم الموضة.
واضافت مولر "كانت هذه التشكيلات تُعرض حتى الآن بطريقة سرية إلى حد ما، مخصصة لزبائن الأزياء الراقية، وقد قررا الآن عرضها على عامة الناس".
واشارت القيّمة على المعرض إلى أن بعض الفساتين فريدة من نوعها.
ويمكن ارتداء صورة "لا مادونا" للرسام رافائيل على سترة رجالية وعلى تنورة نسائية واسعة مطرّزة باللازورد.
ونُسجت لوحة "صورة موسيقيّ" الشهيرة لليوناردو دافنتشي (1485) من الحرير والقطن على قميص.
أما العصر اليوناني الروماني فتجسّده أردية وفساتين مطبوعة بأنماط هندسية، مستوحاة من الأفلام السينمائية عن اليونا القديمة.
ولاحظت مولر أن "الفساتين تذكّر بالديكور والعكس صحيح".
وتشكل هذه المهارة الحرفية نجاحا للماركة، حافلة بالتفاؤل بعد ارتفاع إيراداتها بنسبة 17 في المئة، إلى 1871 مليار يورو للعام المالي 2023-2024 الذي ينتهي في آذار.
وتدرس دار "دولتشه إيه غابانا" طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، بحسب ما قاله رئيس مجلس إدارتها ألفونسو دولتشي شقيق مصمم الأزياء في تموز الفائت.
موضة وجمال
ميلانو...
باريس
تفتتح
المعرض
الأول
لـ"دولتشه
غابانا"
(صور)
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