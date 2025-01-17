أسبوع ميلانو للموضة الرجالية يتحدى الأزمة العالمية لقطاع السلع الفاخرة

أسبوع ميلانو للموضة الرجالية يتحدى الأزمة العالمية لقطاع السلع الفاخرة

تستضيف عاصمة الموضة الإيطالية ميلانو اعتبارا من الجمعة أسبوع الموضة الرجالية الذي يُتوقع أن يكون زاخرا بقدر كبير من الألوان والابتكار يناقض مناخ الأزمة التي تشهدها سوق السلع الفاخرة.



وفي التفاصيل، دفعت الصعوبات التي يواجهها القطاع أسبوع الموضة المخصص لتشكيلات الخريف والشتاء إلى الاكتفاء بـ16 عرضا حيّا على منصات الأسبوع من مجمل أنشطته البالغ عددها 75.



وتغيب عن الحدث علامات تجارية كبيرة، من أبرزها دارا "فندي" و"غوتشي"، إذ اختارتا إقامة عروض مختلطة للرجال والنساء ضمن أسبوع الموضة النسائية الذي يقام في ميلانو خلال شباط المقبل.



أما دار "موسكينو" التي أعطى عرضها إشارة الانطلاق لأسبوع الموضة الرجالية في حزيران 2024 بتشكيلة من تصميم مديرها الفني الجديد أدريان أبيولاتزا، فارتأت الامتناع عن تقديم عروض للرجال هذا العام.



ويضم الأسبوع في الوقت نفسه عددا من الوجوه الجديدة فيه، كالمصمم الفرنسي بيار لوي ماسيا الذي يفتتح عروض ميلانو بتشكيلة مختلطة للرجال والنساء بعنوان "نجمة مضيئة" غنية بالألوان.



وكان عرضه الأول في حزيران 2024 خلال معرض في فلورنسا يسبق عادة أسبوع الموضة في ميلانو، تكلّل بالنجاح، بفضل مجموعة غريبة تمزج بشكل مبهج بين الظلال والأنماط.

وانخفضت مبيعات صناعة الملابس الرجالية الإيطالية بنسبة 3,6 في المئة، إذ وصلت إلى 11,7 مليار دولار عام 2024، بعدما كانت شهدت نموا بلغت نسبته 4,7 في المئة عام 2023 وانتعاشا بنسبة 20,3 في المئة في عام 2022، في أعقاب جائحة كوفيد-19.



واشارت تقديرات غرفة الموضة الإيطالية إلى أن القطاع بأكمله، بما في ذلك الملابس النسائية، أنهى العام بانخفاض في حجم المبيعات بنسبة 5,3 في المئة، إذ وصل إلى 98,7 مليار دولار.



ومن بين الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع التوترات الجيوسياسية في العالم، وارتفاع الأسعار، ولكن الأهم من ذلك يتمثل في تراجع حماسة الصينيين لشراء المنتجات الفاخرة.



وقال المحلل في شركة "بيرنستين" لوكا سولكا لوكالة فرانس برس إن "الأزمة تعود بالدرجة الأولى إلى المستهلكين الصينيين. فانهيار سوق العقارات لديهم يجعلهم يشعرون بالفقر، وهو ما يقلل من رغبتهم في الإنفاق". (...)



وأضاف سولكا "علينا أن نستمر في إثارة الأحلام من أجل إنعاش الاستهلاك. وفي أوقات الأزمات، ينبغي الاستثمار في الابتكار الذي يشكّل القوة الدافعة الأهم لدينا". (...)