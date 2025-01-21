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"لويس فويتون" تعطي من اللوفر إشارة انطلاق أسبوع باريس للموضة الرجالية
موضة وجمال
2025-01-21 | 05:00
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"لويس فويتون" تعطي من اللوفر إشارة انطلاق أسبوع باريس للموضة الرجالية
يُعطي العرض المرتقب لتشكيلة دار "لوي فويتون" للمصمم النجم فاريل ويليامز إشارة الانطلاق مساء الثلاثاء من متحف اللوفر لأسبوع باريس للموضة الرجالية.
ويعرض الفنان الأميركي تشكيلته لخريف وشتاء 2025-2026، وهي الخامسة له مع "لوي فويتون"، في الساحة المربعة للمتحف الشهير، بعدما كان لعروضه السابقة على جسر بون نوف وفي حديقة جاردان داكليمانتاسيون وفي مقر اليونسكو الباريسي وقع قوي.
ودرَجَت "فويتون" التي تُعَدّ أبرز العلامات التجارية ضمن مجموعة "إل في إم إتش" على إقامة عروض أزياء في المتحف الشهير، إذ سبق للمدير الفني للتشكيلات النسائية نيكولا غيسكيير أن عَرَض تصاميمه في هذا المكان.
ويُتوقع أن يستقطب عرض فاريل ويليامز هذه المرة أيضا مجموعة من نجوم الراب والسينما والرياضة، من بينهم لاعب كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس ولاعب كرة السلة الفرنسي فيكتور ويمبانياما، بالإضافة إلى السباح الذي كان نجم دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ليون مارشان، باعتبارهم سفراء "فويتون".
ونشر النجم الكوري الجنوبي جاي هوب، من فرقة الكاي بوب "بي تي إس"، الموجود حاليا في باريس، دعوة خاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن بطاقة معدنية مكتوب عليها اسمه داخل حقيبة جلدية.
وبعد تقديم ويليامز في حزيران الفائت عرضا ركّز فيه على مسألة التعددية الثقافية والتنوّع، قد يُضَمِّن العرض الجديد بضع رسائل سياسية غداة تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وبالإضافة إلى "فويتون"، تشارك في أسبوع باريس للموضة الرجالية الذي يأتي مباشرة بعد نظيره في ميلانو ويمتد من 21 إلى 26 كانون الثاني دور أزياء أخرى فاخرة من بينها "ديور أوم"، "إيرميس"، "كينزو"، "يوجي ياماموتو"، "إيسي مياكي" و"ميهارا ياسوهيرو"، ويتضمن برنامجه 37 عرض أزياء على المنصات و30 نشاطا تعريفيا بتشكيلات خريف وشتاء 2025-2026.
ومن العروض المرتقبة ذلك الذي تقدمه دار "جاكموس" العائدة إلى البرنامج الرسمي بعد غياب خمس سنوات، وستعود دار "لانفان" بعد غياب عامين مع التشكيلة الأولى لبيتر كوبينغ، الذي عُيّن في حزيران الفائت مديرا فنيا لدار الأزياء الأقدم في فرنسا.
وللمرة الأولى تحتضن منصات باريس عرضا للأميركي ويلي تشافاريا الذي يملك داره الخاصة، ويتولى في الوقت نفسه منصب نائب رئيس التصميم لدى "كالفن كلاين".
وفي البرنامج أيضا للمرة الأولى عرض لتشكيلة الفرنسي إيمريك تشاتشوا، مؤسس علامة أزياء الشارع "3.بارادي".
وكما في المواسم الأخيرة، لن تكون "سان لوران" بين المشاركين، لكن من المتوقع أن تقيم عرضا في باريس بعد أسبوع الموضة، إلا أن دور أزياء أخرى تغيب أيضا بفعل التغييرات التي طرأت على المديرين الفنيين في الأشهر الأخيرة، وانتقال بعضهم من دار إلى أخرى.
ومن أبرز الدور الغائبة "جيفنشي" إذ أن العرض الأول لمديرتها سارة بيرتون التي عُيّنت في منصبها في أيلول، سيكون في أسبوع الموضة النسائية في آذار، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
أما المدير الفني الجديد لدار "فالنتينو" أليساندرو ميكيلي فيقيم عرضه المقبل في أسبوع الأزياء الراقية "هوت كوتور"، وبدا لافتا أيضا غياب "لويفيه" التي أفادت تقارير إعلامية بأن مديرها الفني جوناثان أندرسون ترك منصبه.
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