ميلانيا ترامب تبهر الجميع بإطلالة بسيطة وخالية من العلامات التجارية في حفل التنصيب: وهذا هو السعر! (صور)

خطفت ميلانيا ترامب الأضواء بإطلالتها المميزة والأنيقة في ليلة تنصيب زوجها دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.

وبدلاً من الاعتماد على علامات تجارية عالمية، اختارت السيدة الأولى تصميمًا فريدًا تم تصميمه يدويًا في مدينة نيويورك بالتعاون مع المصممين الأميركيين آدم ليبس وإريك غافيتس، مما أضفى لمسة من الفخامة والتميّز على مظهرها.

من بين تفاصيل إطلالتها، كانت القبعة ذات الحافة الدائرية الواسعة التي ارتدتها محط أنظار الجميع، حيث أضافت جرأة إلى مظهرها رغم أنها حجبت عينيها بالكامل.

ووفق موقع "RT"، فقد أفادت التقارير بأن قبعة مشابهة من نفس المصمم تم بيعها سابقًا بسعر يفوق 400 دولار. من جانبه، أكد إريك غافيتس أن 8 في المئة فقط من خياطة القبعة تمت آليًا، في حين تم تنفيذ الجزء الأكبر من العمل يدويًا وباهتمام بالغ، لافتًا إلى أن القبعة لم تُلمس بأي يد أخرى قبل أن يتسلمها هيرفي بيير، مصمم الأزياء الشخصي لميلانيا.

أما عن اختيارها للألوان، فقد ابتعدت ميلانيا عن الألوان الزاهية التي لطالما ميزت إطلالات السيدات الأوليات في الولايات المتحدة، وفضلت أسلوبًا مستوحى من الأزياء الراقية الأوروبية، معتمدة على البساطة والألوان الأحادية التي تعكس الأناقة الخالدة.

وارتدت معطفًا من تصميم آدم ليبس، وهو معطف مشابه له كان معروضًا على موقع المصمم الإلكتروني بسعر يزيد عن 3600 دولار، لكن يُتوقع أن يكون سعر معطف ميلانيا أعلى بكثير. كما أكملت إطلالتها بقفازات جلدية سوداء وحذاء بكعب عالٍ من جلد الغزال الداكن، ما جعل مظهرها في تلك المناسبة التاريخية لا يُنسى.