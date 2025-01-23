3 عادات شائعة تؤدي إلى ظهور التجاعيد العميقة... هذا ما كشفه الخبراء!

كشف خبراء العناية بالبشرة من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة عن العادات الشائعة التي تؤدي إلى ظهور تجاعيد عميقة على البشرة والمعروفة أيضاً باسم قدم الغراب التي تظهر بشكل أساسي حول العين.وفي التفاصيل، لفت الخبراء إلى أن "عدم تطبيق واقي الشمس يمكنه أن يؤدي إلى ظهور التجاعيد العميقة على الوجه".وأشار الخبراء إلى أن تعابير الوجه المبالغ فيها عند الغضب والحزن والقلق يمكنها أن تؤدي أيضاً إلى ظهور التجاعيد العميقة على الوجه.ونصح الخبراء في هذا السياق بتعلم كيفية ادارة التوتر لتقليل ظهور هذه الخطوط الدقيقة والتجاعيد قدر الإمكان.وشدد الخبراء على أهمية التوقف عن التدخين لأنه يساهم في ظهور هذه التجاعيد عن طريق تقليل تدفق الدم إلى الجلد وتكسير الكولاجين والإيلاستين.