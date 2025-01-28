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صفحة جديدة في تاريخ مصممة الأزياء ستيلا مكارتني: وهذه التفاصيل

موضة وجمال
2025-01-28 | 07:43
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صفحة جديدة في تاريخ مصممة الأزياء ستيلا مكارتني: وهذه التفاصيل
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صفحة جديدة في تاريخ مصممة الأزياء ستيلا مكارتني: وهذه التفاصيل

ذكر بيان الاثنين أن المصممة البريطانية ستيلا مكارتني اشترت الحصة الصغيرة التي تمتلكها مجموعة "ال في ام تش" الكبرى للسلع الفاخرة في شركتها.

وتمتلك "ال في ام اتش" منذ العام 2019 49 في المئة من أسهم الماركة التي أسستها عام 2001 مصممة الأزياء، وهي ابنة العضو السابق في فرقة بيتلز بول مكارتني.

ولم تتم الإشارة إلى قيمة صفقة الشراء.

وأشار البيان إلى أنّ "هذا الفصل الجديد يعكس رغبة مكارتني في كتابة صفحة جديدة في تاريخها باستقلالية تامة، بعد أن عملت في تعاون وثيق مع المجموعة لتعزيز أساسيات وإدارة دار أزيائها".

وأكد أنّ ستيلا مكارتني ستواصل "تقديم استشارات لبرنار أرنو وفرق إدارة ال في ام اتش بشأن القضايا البيئية".

ومنذ العام 2019، تقدّم ستيلا مكارتني، وهي نباتية وملتزمة بقضايا الحيوانات وتمتنع عن استخدام الجلود أو الفراء أو الريش في تصاميمها، استشارات ونصائح للرئيس التنفيذي لمجموعة السلع الفاخرة بشأن هذه القضايا، ولا سيما في ما يتعلق بالتنمية المستدامة.

وتقدم ماركة ستيلا مكارتني تصاميم نسائية وأخرى للأطفال ومنتجات تجميلية في 48 متجرا مملوكا لها بشكل مباشر و21 متجر امتياز في مدن كبرى مثل نيويورك ولندن وباريس وميلانو وطوكيو وشانغهاي وبكين.

وتُباع منتجاتها عبر الانترنت أيضا في نحو مئة دولة ولها شبكة من الموزعين الخارجيين تضم أكثر من 800 نقطة بيع حول العالم.

وكالة فرانس برس

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