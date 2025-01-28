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من باريس... كايلي جينر تبهر الجمهور بإطلالة كلاسيكية وراقية: هكذا بدت! (صورة)

موضة وجمال
2025-01-28 | 10:27
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من باريس... كايلي جينر تبهر الجمهور بإطلالة كلاسيكية وراقية: هكذا بدت! (صورة)
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من باريس... كايلي جينر تبهر الجمهور بإطلالة كلاسيكية وراقية: هكذا بدت! (صورة)

لفتت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر أنظار الجمهور بعد ظهورها بإطلالة كلاسيكية حملت توقيع دار شانيل (Chanel) خلال حضورها عرض مجموعة الدار لربيع وصيف 2025 ضمن أسبوع باريس للأزياء الراقية.

وفي التفاصيل، نشرت جينر صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام ظهرت فيها بقميص وتنورة من قماش التويد الشهير (Tweed) باللون البيج بالإضافة إلى حذاء بكعب عالٍ وحقيبة صغيرة باللون الأسود.
 

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