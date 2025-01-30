خطفت الأنظار بجمالها... كايلي جينر في إطلالة جريئة خلال أسبوع الأزياء الراقية في باريس (صور)

خطفت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الأضواء في أحدث ظهور لها أثناء حضورها عرض أزياء دار جان بول غوتييه لربيع وصيف 2025 يوم الأربعاء خلال أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس.



وارتدت جينر فستاناً باللون البرونزي مكشوف الصدر بتفاصيل هندسية معقّدة، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة وأنيقة بالإضافة إلى مكياج ناعم باستخدام الألوان الترابية.



وشاركت جينر بعض اللقطات أثناء وجودها خلف الكواليس أثناء العرض، من بينها صورة جمعتها بعارضة الأزياء الأميركية أميليا غراي بالإضافة إلى مقطع فيديو استعرضت فيه مهاراتها المميزة في المشي على المنصة بعد انتهاء العرض.