بفستان طويل من الجلد... كيم كارداشيان تسرق الأضواء في إطلالة سوداء أنيقة (صور)

خطفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الأضواء في آخر ظهور لها أثناء حضورها حفل فيفتين بيرسينت بليدج غالا 2025 (Fifteen Percent Pledge Gala) في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة يوم السبت الفائت.



وظهرت كارداشيان في الصور التي انتشرت في الساعات القليلة الفائتة، بفستان أسود من الجلد بفتحة ظهر كبيرة مع تفاصيل مميزة مصنوعة من قماش الشبك باللون الفضي.



وأظهرت بعض الصور الإضافية لكارداشيان تفاصيل إطلالتها المميزة بشكل أوضح، وتحديداً حقيبتها الصغيرة الفضية والحذاء الأسود بكعب عالٍ الذي ارتدته.