بتوقيع إيف سان لوران... بيع نحو 20 رسما عاريا في مزاد باريسي

أعلنت دار "سوذبيز" الاثنين أن نحو 20 رسما عاريا من توقيع إيف سان لوران بيعت، بعضها بما يصل إلى ستة أضعاف سعره المخمّن، في مزاد لأعمال فنية وقطع من المجموعة الخاصة لمصمم الأزياء الراحل وشريك حياته بيار بيرجيه.

وأفادت "سوذبيز" بأن لوحة من عام 1980 بيعت في مقابل 24 ألف يورو، أي أربعة أضعاف تقديرها الأعلى، فيما بيعت لوحة أخرى من الفترة نفسها في مقابل 21600 يورو، أي ستة أضعاف تقديرها الأعلى.

وحمل المزاد عنوان "إيف سان لوران - بيار بيرجيه: مجموعة حميمة"، وأقيم عبر الإنترنت بين 21 و30 كانون الثاني، بالتزامن مع أسبوع الموضة الرجالية في باريس.

بالإضافة إلى هذه الرسوم العارية، تضمّن المزاد مجموعة مختارة من الأعمال الفنية التي اقتناها الزوجان من معرض كوغل، من بينها ميدالية خزفية من فترة الإمبراطورية في فرنسا (1810-1815) تمثل صورة لجندي روماني.

ومن أبرز ما تضمه هذه المجموعة صور فوتوغرافية لآندي وارهول وهيلموت نيوتن وأليس سبرينغز ومارتين بارا.

وحقّق المزاد إيرادات إجمالية بلغت 444560 يورو، وبيعت كل القطع المعروضة فيه.

كذلك، نظمت دار "سوذبيز" خلال أسبوع الموضة الجزء الأخير من بيع تركة المصمم الألماني كارل لاغرفيلد، وتضم رسوما كاريكاتورية وأجهزة "آي بود" وقطع أثاث وملابس شهيرة، يبلغ مجموعها 250 قطعة بيعت بأكملها، وبلغت إيراداتها الإجمالية 1,1 مليون يورو.