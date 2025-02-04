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من دون مكياج... فاليري أبو شقرا تلفت أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، لفتت من خلالها أنظار الجمهور بجمالها الطبيعي.



وشاركت أبو شقرا صورة "سيلفي" ظهرت فيها داخل السيارة من دون مكياج بملابس كلاسيكية وأنيقة أثناء وضعها نظارات شمسية على رأسها.