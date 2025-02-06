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"غوتشي" تنهي تعاونها مع مصممها ساباتو دي سارنو... وهذه التفاصيل!
موضة وجمال
2025-02-06 | 09:50
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"غوتشي" تنهي تعاونها مع مصممها ساباتو دي سارنو... وهذه التفاصيل!
أعلنت دار "غوتشي" التابعة لمجموعة "كيرينغ" الفرنسية للسلع الفاخرة في بيان الخميس أنها "أنهت تعاونها" مع مديرها الفني المصمم الإيطالي ساباتو دي سارنو الذي تولى منصبه في مطلع عام 2023.
وأوضحت "غوتشي" أن فريق قسم التصميم فيها سيتولى إعداد تشكيلة خريف 2025 وشتائها التي ستُعرض "في 25 شباط في ميلانو"، مشيرة إلى أن "الإعلان عن الإدارة الفنية الجديدة سيحصل في الوقت المناسب".
وتولى ساباتو دي سارنو الذي عمل سابقا في "فالنتينو" و"برادا" و"دولتشه إيه غابانا" منصب المدير الفني في "غوتشي" خلفا لأليساندرو ميكيليه الذي بقي في هذا المنصب سبع سنوات وتركه في نهاية 2022. وأعطى ميكيليه "غوتشي" حياة جديدة من خلال مجموعات جريئة غالبا ما كانت مزهرة وزاخرة بالألوان، لكنه لم ينجح في تعزيز المبيعات بشكل كاف في مواجهة المنافسة.
وأشاد الرئيس التنفيذي لدار "غوتشي" ستيفانو كانتينو في البيان الصادر الخميس بـ "تفاني ساباتو دي سارنو في خدمة" العلامة التجارية الإيطالية، معتبرا أنه أبرزَ "حرفية غوتشي وتراثها".
وأعربت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة "كيرينغ" المسؤولة عن تطوير دور الأزياء فرانشيسكا بيليتيني عن رغبة الدار وفريقها في "قيادة غوتشي نحو إعادة تأكيد ريادتها في مجال الموضة ونحو النمو المستدام".
تمثل "غوتشي" نحو 50 في المئة من مبيعات مجموعة "كيرينغ" وثلثي ربحيتها التشغيلية. وأشارت المجموعة عند الإعلان عن نتائج الربع الثالث في تشرين الأول الفائت إلى أنها تأثرت "بشكل خاص" بـ"ظروف السوق، وخصوصا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وخلال الفترة نفسها، تراجعت مبيعات "غوتشي" بنسبة 26 في المئة لتصل إلى 1,64 مليار يورو، في حين أعلنت "كيرينغ" عن انخفاض مبيعاتها بنسبة 15 في المئة إلى 3,79 مليار يورو.
المصدر: فرانس برس
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