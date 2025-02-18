الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ياسمينة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في عمر الـ75... فيرا وانغ تصدم الجمهور مرة جديدة بإطلالة شبابية على السجادة الحمراء لجوائز "بافتا" (صور)

موضة وجمال
2025-02-18 | 14:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في عمر الـ75... فيرا وانغ تصدم الجمهور مرة جديدة بإطلالة شبابية على السجادة الحمراء لجوائز &quot;بافتا&quot; (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
في عمر الـ75... فيرا وانغ تصدم الجمهور مرة جديدة بإطلالة شبابية على السجادة الحمراء لجوائز "بافتا" (صور)

لا تزال مصممة الأزياء الشهيرة فيرا وانغ تبهر الجميع بإطلالاتها الشبابية، حيث خطفت الأنظار على السجادة الحمراء خلال حفل جوائز BAFTA 2025 في لندن مساء الأحد.

وظهرت وانغ، البالغة من العمر75 عامًا، بإطلالة أنيقة خلال التقاط الصور أمام قاعة "رويال فيستيفال هول"، حيث تألقت بفستان مكشوف الأكتاف يعكس رشاقتها.

واختارت المصممة الشهيرة تصميمًا أنثويًا جريئًا، إذ ارتدت فستانًا بحمالات عريضة وياقة على شكل قلب، مع تنورة طويلة من قماش حريري انسيابي. وأكملت إطلالتها بلمستها المميزة، حيث وضعت نظاراتها الشمسية السوداء ذات الإطار العريض، قبل أن تخلعها أثناء وقوفها على السجادة الحمراء.

ولإضفاء لمسة جريئة، أضافت سترة جلدية سوداء واسعة فوق الفستان، مما أضفى على إطلالتها طابعًا عصريًا متناسقًا مع أجواء الحفل، الذي يحتفي سنويًا بأفضل الأعمال السينمائية البريطانية والعالمية.

وعلى الرغم من مظهرها الشاب، فإن روتينها الجمالي أبسط مما يتوقع الكثيرون. ففي مقابلة لها خلال تشرين الأول الماضي، كشفت وانغ أنها تتبع أسلوبًا بسيطًا للغاية في العناية ببشرتها، قائلة: "أنا شخص بسيط جدًا في هذا الجانب، ربما لأنني آسيوية، لكنني لم ألجأ أبدًا إلى خطوات معقدة في العناية بالبشرة. أستخدم الصابون ومنظفًا بسيطًا، لكنني لا أتبع 18 خطوة! أعلم أن هذا شائع حاليًا، لكنه لم يكن جزءًا من روتيني أبدًا".

 
 

آخر الأخبار

موضة وجمال

فيرا وانغ

مصممة أزياء

إطلالة شبابية

صدمة

جمهور

السجادة الحمراء

جوائز بافتا.

بطريقة معبّرة ومميزة... كارن وازن تعايد زوجها بمناسبة عيد الحب (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-01-15

"كونكلايف" و"إميليا بيريز" يتصدران الترشيحات لجوائز بافتا

LBCI
منوعات
2025-02-03

بيانكا سينسوري تثير الجدل بإطلالة صادمة على السجادة الحمراء... وانتقادات لاذعة بانتظارها!

LBCI
موضة وجمال
2025-01-08

بفستان كلاسيكي من "فرساتشي"... كايلي جينر تسحر الجمهور بإطلالة فضية لامعة (صور)

LBCI
فنّ
2025-02-10

هيفاء وهبي تبهر الجمهور بإطلالة بيضاء من توقيع نيكولا جبران... وهذه رسالتها إلى الجمهور! (صور وفيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-02-14

بطريقة معبّرة ومميزة... كارن وازن تعايد زوجها بمناسبة عيد الحب (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-02-08

هل تعيش ملكة جمال لبنان ندى كوسا قصة حب؟ (صورة)

LBCI
موضة وجمال
2025-02-06

"غوتشي" تنهي تعاونها مع مصممها ساباتو دي سارنو... وهذه التفاصيل!

LBCI
موضة وجمال
2025-02-05

تصاميم وأزياء تعكس الأمل والفرح ضمن أسبوع الموضة في باريس... ماذا كشف إيلي صعب للـLBCI؟ (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-02-11

علماء يحذرون من دخول العالم "عصرا مناخيا جديدا" من الاحترار... إليكم التفاصيل!

LBCI
أخبار دولية
10:56

الأمم المتحدة: أكثر من مليون سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط الأسد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

سياسات ترامب التجارية تشعل أسعار الذهب

LBCI
آخر الأخبار
13:25

الجيش: توقيف مواطن عند حاجز المدفون – البترون

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

سياسات ترامب التجارية تشعل أسعار الذهب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

طرق التجارة تتبدل.. والدول تعيد التموضع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

اليوروبوندز اللبنانية ترتفع مع تشكيل الحكومة.. اختبار الإصلاحات يبدأ الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

تشييعات ضخمة شهدها العالم أكبرها في الهند بمشاركة 15 مليون شخص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إليكم آخر المعطيات حول المرحلة الثانية من وقف اطلاق النار في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لبنان الى مجلس الأمن لدفع اسرائيل الى ترك التلال الخمس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

التناقض في اسرائيل حول مدّة بقاء الجيش في التلال الخمس يكشف عن ضغوط أميركية كبيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

السعودية وأميركا وروسيا على طاولة واحدة ولمدة ٤ ساعات ونصف.. وهذا ما فعلوه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تفقّد الممتلكات وبحثٌ عن شهداء… مشهد بليدا وميس الجبل ومحيبيب وحولا المحررة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:50

العثور على شابين أحياء تحت انقاض مبنى في كفركلا احدهما من الجنوب والاخر من البقاع ونُقلا الى مستشفى مرجعيون

LBCI
أمن وقضاء
08:00

العثور على أحياء في كفركلا... إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
01:56

تعليق حركة الطيران في مطار بيروت خلال تشييع السيد نصر الله الأحد من الساعة ١٢:٠٠ حتى الـ٤:٠٠ وإعادة جدولة مواعيد الرحلات

LBCI
خبر عاجل
08:00

وزير الخارجية يوسف رجي للـLBCI: السفيرة الأميركية ليزا جونسون أبلغتني أن المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني لم تتوقف بل على العكس ستتم زيادتها

LBCI
حال الطقس
02:06

طقس لبنان مستقر ليتحوّل إلى قطبي شديد البرودة

LBCI
خبر عاجل
09:49

وزير المالية ياسين جابر لـ"رويترز": التقيت الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بيروت وأكدت عزم الحكومة المضي قدما في الإصلاحات ومن المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في آذار

LBCI
خبر عاجل
04:20

رئيس الجمهورية ورئيسا مجلس النواب والحكومة أكدوا وجوب الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة وجهوزية الجيش اللبناني على القيام بكل مهامه

LBCI
اقتصاد
02:17

انخفاض في سعر صفيحتي البنزين... إليكم جدول أسعار المحروقات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More