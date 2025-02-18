في عمر الـ75... فيرا وانغ تصدم الجمهور مرة جديدة بإطلالة شبابية على السجادة الحمراء لجوائز "بافتا" (صور)

لا تزال مصممة الأزياء الشهيرة فيرا وانغ تبهر الجميع بإطلالاتها الشبابية، حيث خطفت الأنظار على السجادة الحمراء خلال حفل جوائز BAFTA 2025 في لندن مساء الأحد.

وظهرت وانغ، البالغة من العمر75 عامًا، بإطلالة أنيقة خلال التقاط الصور أمام قاعة "رويال فيستيفال هول"، حيث تألقت بفستان مكشوف الأكتاف يعكس رشاقتها.

واختارت المصممة الشهيرة تصميمًا أنثويًا جريئًا، إذ ارتدت فستانًا بحمالات عريضة وياقة على شكل قلب، مع تنورة طويلة من قماش حريري انسيابي. وأكملت إطلالتها بلمستها المميزة، حيث وضعت نظاراتها الشمسية السوداء ذات الإطار العريض، قبل أن تخلعها أثناء وقوفها على السجادة الحمراء.

ولإضفاء لمسة جريئة، أضافت سترة جلدية سوداء واسعة فوق الفستان، مما أضفى على إطلالتها طابعًا عصريًا متناسقًا مع أجواء الحفل، الذي يحتفي سنويًا بأفضل الأعمال السينمائية البريطانية والعالمية.

وعلى الرغم من مظهرها الشاب، فإن روتينها الجمالي أبسط مما يتوقع الكثيرون. ففي مقابلة لها خلال تشرين الأول الماضي، كشفت وانغ أنها تتبع أسلوبًا بسيطًا للغاية في العناية ببشرتها، قائلة: "أنا شخص بسيط جدًا في هذا الجانب، ربما لأنني آسيوية، لكنني لم ألجأ أبدًا إلى خطوات معقدة في العناية بالبشرة. أستخدم الصابون ومنظفًا بسيطًا، لكنني لا أتبع 18 خطوة! أعلم أن هذا شائع حاليًا، لكنه لم يكن جزءًا من روتيني أبدًا".