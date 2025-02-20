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بنسخة مختصرة تغيب عنها أسماء كثيرة.... أسبوع الموضة في لندن ينطلق

موضة وجمال
2025-02-20 | 12:15
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بنسخة مختصرة تغيب عنها أسماء كثيرة.... أسبوع الموضة في لندن ينطلق
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بنسخة مختصرة تغيب عنها أسماء كثيرة.... أسبوع الموضة في لندن ينطلق

ينطلق أسبوع الموضة في لندن مساء الخميس، مع عرض أزياء للمصمم هاريس ريد، مستهلا أربعة أيام من العروض التي ستُقام في العاصمة البريطانية، ضمن نسخة مختصرة ستغيب عنها أسماء كثيرة.

ويفتتح المصمم الإنكليزي الأميركي الذي يشغل أيضا منصب المدير الفني لدار نينا ريتشي، العرض في متحف تيت البريطاني بعلامته التجارية التي تحمل اسمه، والتي تتميز بتصميماتها اللافتة التي تعلوها أحيانا هالات كبيرة الحجم، مصنوعة من ورق جدران أو أقمشة داخلية معاد تدويرها.

ويدعو مصمم الأزياء البالغ 28 عاما، ذو الشعر الأحمر الطويل والذي صمم تنورة الكرينولين التي ارتداها المغني هاري ستايلز على غلاف مجلة فوغ في عام 2020، إلى نمط "رومانسي غير ثنائي". وقد استقطبت تصاميمه عددا من النجوم كمغني الراب ليل ناس إكس والمغنيتين بيونسيه وأديل.

ولغاية مساء الاثنين، ستشهد منصات عرض الأزياء في لندن مجموعات خريف وشتاء 2025 من العلامات التجارية الشهيرة إرديم وسيمون روشا وريتشارد كوين وروكساندا، وصولا إلى بُربُري التي تختتم تصاميمها الحدث.

وتواجه "بُربُري" صعوبات، كما تسري شائعات حول رحيل مديرها الإبداعي دانييل لي، الذي وصل قبل أكثر من عامين بقليل وحاول قدر استطاعته تحديث الدار.

- غياب "جيه دبليو أندرسون" -

ومن الممكن أن يحل محله، بحسب وسائل إعلام عدة، الإنكليزي كيم جونز الذي غادر رئاسة "ديور أوم" للتصاميم الرجالية في نهاية كانون الثاني بعد سبع سنوات.

ويثير غياب آخر ضجة هذا الموسم، وهو لعلامة "جيه دبليو اندرسون" التجارية التي يملكها المصمم الايرلندي الشمالي جوناثان أندرسون، الذي يشغل أيضا منصب المدير الإبداعي للعلامة الإسبانية "لوي". وقد جرى التداول باسم المصمم كأحد المرشحين المحتملين لتوظيفه في "ديور".

كما غاب جوناثان أندرسون الذي فاز بجائزة مصمم العام في حفلة توزيع جوائز الموضة البريطانية لعام 2024، عن أسبوع الموضة الرجالية في ميلانو وباريس، حيث عادة ما تشارك علامتا "لوي" و"ديور" المملوكتان لشركة "ال في ام اتش".

وللمرة الأولى هذا العام، يتعين على المصممين الشباب المختارين للانضمام إلى برنامج "نيو جن" التابع لمجلس الأزياء البريطاني BFC، وهي الجهة المنظمة لأسبوع الموضة في لندن، تلبية متطلبات الاستدامة عند إنشاء مجموعاتهم.

وبهذا يسير مجلس الأزياء البريطاني، الذي يمول هذه الحاضنة، على خطى أسبوع الموضة "الصغير" الصديق للبيئة للغاية في كوبنهاغن، والذي يعتمد سياسة مماثلة منذ عام 2023.

وتُبذل مساع لتوسيع هذه السياسة تدريجيا لتشمل جميع العلامات التجارية التي تعرض منتجاتها في لندن.

كما أعلن مجلس الأزياء البريطاني في تشرين الثاني أنه سيحظر استخدام جلود الحيوانات الغريبة، مثل التمساح أو الثعبان، في نسخة خريف وشتاء 2025. ومع ذلك، فإن هذا الإعلان رمزي بحت، إذ لا تستخدم أي علامة تجارية في أسبوع الموضة في لندن هذه الجلود.
- "فترة صعبة" -

وقد جرى تقليص مدة هذه النسخة بيوم واحد تقريبا مقارنة بأسبوع الموضة لخريف وشتاء 2024، في غياب مصممين مثل مولي غودارد أو شينيد أودواير.

واختار مصممون مثل ديلارا فينديك أوغلو وكونر إيفز، الذين يشاركون في البرنامج هذا العام، تقديم عرض واحد في السنة، في حين خفض آخرون نطاق عروضهم إلى عرض تقديمي بسيط أو عشاء.

وتعترف الرئيسة التنفيذية لمجلس الأزياء البريطاني كارولين راش بأن الفترة الحالية "صعبة بشكل خاص" بالنسبة للعلامات التجارية البريطانية، التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإغلاق متجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت الفاخر "Matchesfashion" في عام 2024.

وتقول لوكالة فرانس برس "نعمل بشكل وثيق مع هذه الشركات لمساعدتها على تجاوز" هذه الفترة، مؤكدة أهمية أسبوع الموضة بالنسبة للعلامات التجارية، إذ يجذب المؤثرين والصحافيين والمشترين من جميع أنحاء العالم.

يوظف قطاع الأزياء في المملكة المتحدة 800 ألف شخص ويساهم بنحو 30 مليار جنيه إسترليني في اقتصاد البلاد، وفق مجلس الأزياء البريطاني.

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