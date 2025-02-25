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أسبوع الموضة في ميلانو ينطلق وسط أزمة يشهدها القطاع

موضة وجمال
2025-02-25 | 07:12
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أسبوع الموضة في ميلانو ينطلق وسط أزمة يشهدها القطاع
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أسبوع الموضة في ميلانو ينطلق وسط أزمة يشهدها القطاع

ينطلق أسبوع الموضة في ميلانو اليوم الثلاثاء، وسط أزمة يشهدها قطاع السلع الفاخرة، محاولا مع مجموعاته النسائية لخريف وشتاء 2025-2026 إحداث تغيير كبير في سوق راكدة.

وينطلق الحدث بعد ظهر الثلاثاء مع عرض أزياء لـ"غوتشي"، أحد الدور الأكثر تضررا من هذا الركود. وقد أعلنت مالكتها، مجموعة "كيرينغ" الفرنسية الفاخرة، قبل أسبوعين عن انهيار أرباحها لعام 2024، متأثرة بانخفاض حاد نسبته 23 في المئة في مبيعات ماركتها التي تعاني منذ سنوات عدة.

وكان لرحيل مدير "غوتشي" الفني ساباتو دي سارنو في 6 شباط، بعد عامين فقط من توليه منصبه وقبل 20 يوما من العرض، تأثير كبير جدا.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "كيرينغ" فرانسوا هنري بينو، خلال عرض النتائج السنوية للمحللين إنّ "المرحلة الانتقالية انتهت. ونحن اليوم في مرحلة انتعاش تتطلب توجها فنيا جديدا"، من دون ذكر اسم الشخص الذي سيخلف ساباتو دي سارنو.

وانخفض صافي أرباح المجموعة الفرنسية للسلع الفاخرة، والتي تمتلك أيضا ماركتي "سان لوران" و"بوتيغا فينيتا"، بنسبة 62 في المئة العام الفائت ليصل إلى 1,18 مليار دولار. وانخفضت إيرادات "كيرينغ" بنسبة 12 في المئة محققة 17,99 مليار دولار.

- قطاع يواجه أزمة -

يرى رئيس الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية كارلو كاباسا، أنّ أسبوع الموضة في ميلانو يهدف إلى "الاستجابة لصعوبة المرحلة التي يواجهها القطاع" من خلال "الإبداع والواقعية والمرونة، التي لطالما ميزت المنتجات المصنوعة في إيطاليا".

وشدد خلال مؤتمر صحافي قبل إطلاق أسبوع الموضة على ضرورة "اعتماد إجراءات منهجية ملموسة، لجمع مختلف اللاعبين والمشغلين بالمعنى المزدوج للابتكار، ومواكبة العصر، وتعزيز سلسلة التوريد المميزة لدينا في العالم"، مطالبا الحكومة بإقرار "سياسات دعم" للقطاع.

على المستوى العالمي، حقق ثلث الماركات الفاخرة فقط نموا سنة 2024، بحسب تقرير نشرته شركة "براين أند كومباني" الاستشارية في كانون الثاني/يناير. وأضاف التقرير "في ظل ارتياب في الاقتصاد الكلي وزيادات مستمرة في الأسعار من قبل الماركات، خفّض مستهلكو السلع الفاخرة في مختلف أنحاء العالم مشترياتهم بشكل طفيف".

وحقق قطاع الأزياء الإيطالي الذي توسّع ليشمل النظارات والمجوهرات ومستحضرات التجميل، عائدات أقل بقليل من 100,49 مليار دولار في العام 2024، مسجلا انخفاضا بـ5,3 في المئة مقارنة بأرقام عام 2023، بحسب توقعات الغرفة الوطنية للأزياء.

وأتت البيانات الواردة من قطاع الجلود والسلع الجلدية والأحذية سلبية بشكل أكبر، وبحسب اتحاد "كونفيندوستريا أتشيسوري مودا"، سُجّل انخفاض بنسبة 8,1 في المئة  في العام 2024.

وتجعل التداعيات اللاعبين في القطاع يواجهون أزمة، ففي توسكانا مثلا حيث تقع مراكز إنتاج السلع الجلدية الفاخرة، هناك نحو 100 ألف شخص عاطلون من العمل حاليا.

- غياب "بوتيغا فينيتا" -

وقد خصصت الحكومة الإيطالية أكثر من 115,14 مليون دولار (77,04 مليونا في العام 2024 و38,52 مليونا سنة 2025) لمواجهة أزمة التوظيف في قطاع الأزياء. وهذه المساعدة لا تجنّب بعض المصانع خطر التوقف عن العمل، ففي كانون الاول، أعلنت ماركة "بالي" السويسرية التي ستعرض تشكيلتها في ميلانو السبت، عن إغلاق موقع إنتاجها قرب فلورنسا.

وقد اتخذت النقابات أيضا إجراءات لاقتراح حل بديل واستخدام مساعدات الدولة لعدم جعل "بالي" أول ماركة تغلق وتصرف عمالها في توسكانا، ولا تزال المفاوضات جارية.

ورغم الأزمة، سيظل الجانب الاحتفالي حاضرا في ميلانو مع نحو 153 حدثا، بينها 53 عرض ازياء، ستُقام حتى الأحد. ومن بين الفعاليات المهمة، عرض أزياء مشترك (للرجال والنساء) يحتفي بالذكرى المئوية لدار "فندي"، لتشكيلة من تصميم المديرة الفنية الموقتة للدار سيلفيا فينتوريني فندي. كذلك ستحتفل دار "دي سكويرد" الكندية بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، ودار "كاي واي" بالذكرى الستين لتأسيسها.

وستعرض دور عدة تشكيلاتها ضمن أسبوع الموضة، بينها "برادا" و"جورجيو أرماني" و"فيرساتشي" و"ماكس مارا" و"فيراغامو" و"دولتشي أند غابانا"، بينما ستغيب "بوتيغا فينيتا" عن منصات العرض، مؤجلة إلى أيلول العرض الأول بقيادة مديرتها الفنية الجديدة لويز تروتر بعد استقالة ماتيو بلازي للعمل لدى "شانيل". وسيشارك البعض مساء السبت في حدث في المقر الجديد للدار في ميلانو.
 
المصدر: فرانس برس
 

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