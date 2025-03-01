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"العيد بيجمعنا وبيوحدنا"... معايدة مميزة من ندى كوسا للبنانيين في Ramadan Talk (فيديو)

موضة وجمال
2025-03-01 | 12:04
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&quot;العيد بيجمعنا وبيوحدنا&quot;... معايدة مميزة من ندى كوسا للبنانيين في Ramadan Talk (فيديو)
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"العيد بيجمعنا وبيوحدنا"... معايدة مميزة من ندى كوسا للبنانيين في Ramadan Talk (فيديو)

استضاف الإعلاميان إيليو شماس وأنيتا سليمان ملكة جمال لبنان ندى كوسا ضمن Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.

وفي التفاصيل، عايدت ندى كوسا المشاهدين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك معتبرة أن "العيد يجمع الأشخاص وسط أجواء مليئة بالحب، المساعدة والعطاء".

ووجّهت ندى كوسا رسالة مميزة إلى مسقط رأسها عكار قائلة "عندها محل مميز بقلبي، بحب ناسها وارضها بترجعني لطفولتي".

واستذكرت ندى كوسا لحظة تتويجها في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2024 وقالت "التتويج ما بينتسى... قلبك بيفرح لان الناس اللي بتحبها مبسوطة لفرحك... قدّمت بالأول كرمالي بعدين حسيت حالي عم قدّم لعيلتي ولمحيطي".

وتحدثت ندى كوسا عن التعليقات الإيجابية التي تلقتها من أبناء قريتها الذين شعروا بسعادة لا توصف لنجاح ملكة "من عكار"، وأضافت "حمّلني هالشي مسؤولية".

وتحدثت ندى كوسا عن جمال هذه الفترة الزمنية كونها تجمع الصوم لدى الطائفتين الاسلامية والمسيحية معا، معتبرة أنها تعكس التضامن والتماسك على الرغم من الاختلافات.

وتطرقت ندى كوسا للحديث عن تحضيراتها واستعداداتها لخوض تجربة استثنائية ضمن مسابقة ملكة جمال العالم التي ستُقام في أيار في الهند، مؤكدة أنها تعمل حاليا على تحضير رسالتها التي تُعنى بالصحة النفسية.

لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه.
 

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