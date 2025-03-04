حبيبة رونالدو السابقة تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة: "أفضل بألف مرة من جورجينا" (صورة)

نشرت إيرينا شايك، عارضة الأزياء الروسية وحبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو السابقة، صورة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة جريئة بعد مشاركتها في كرنفال بالبرازيل.



وظهرت شايك في الصورة شبه عارية أثناء استلقائها على السرير وهي تضع قلادة وأساور ضخمة مع أحجار كبيرة باللون الأزرق.



وتفاعل المتابعون مع منشور شايك وأشادوا بجمالها، إذ كتب أحدهم: "أنت حقا أجمل امرأة على هذا الكوكب"، بينما علّق آخر: "أفضل بألف مرة من جورجينا".