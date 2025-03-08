الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نور عريضة في رسالة بيوم المرأة العالمي: يوم واحد لا يكفي! (فيديو)

موضة وجمال
2025-03-08 | 10:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نور عريضة في رسالة بيوم المرأة العالمي: يوم واحد لا يكفي! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نور عريضة في رسالة بيوم المرأة العالمي: يوم واحد لا يكفي! (فيديو)

نشرت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة مقطع فيديو عبر صفحتها على إنستغرام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث وجهت رسالة مؤثرة إلى العالم أثناء استعدادها ليوم جديد من أسبوع الموضة في باريس.

في رسالتها، انتقدت نور الاحتفال بهذه المناسبة ليوم واحد فقط، بينما تستمر معاناة النساء طوال العام، مشددة على أهمية مواجهة العنف ضد المرأة والقوانين التي تحدّ من حريتها وتحرمها من المضي قدمًا في حياتها.

وقالت: "يوم واحد من أصل 365 لا يكفي، بينما نقضي باقي الأيام في النضال من أجل أبسط حقوقنا". ثم ختمت بعبارة لافتة: "يوم المرأة ضروري، لكن لو حافظنا على هذا الحماس كل يوم، ربما نصل إلى مرحلة نحتفل فيها حقًا بهذه المناسبة."

آخر الأخبار

موضة وجمال

نور عريضة

يوم المرأة العالمي

حقوق المرأة

احتفال

مناسبة

عنف.

"لبنان وتركيا في فرنسا"... لقاء يجمع كارن وازن وهاندا أرتشيل: "حبيبي" (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

وعد من السيدة الأولى للبنانيات في يوم المرأة العالمي

LBCI
منوعات
10:04

بهذه الطريقة... هكذا احتفل "غوغل" بيوم المرأة العالمي (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
09:07

مخزومي: تحيّة إجلال وتقدير للمرأة في يومها العالميّ

LBCI
أخبار لبنان
07:42

اللبنانية الأولى في اليوم العالمي للمرأة: لبنان صامد بكنّ وبفضلكنّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-03-06

"لبنان وتركيا في فرنسا"... لقاء يجمع كارن وازن وهاندا أرتشيل: "حبيبي" (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-03-04

حبيبة رونالدو السابقة تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة: "أفضل بألف مرة من جورجينا" (صورة)

LBCI
موضة وجمال
2025-03-04

بدت كحورية البحر... هايلي بيبر تسحر الجمهور بإطلالة سوداء تضج أنوثة (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-03-02

عشية "الأوسكار"... كيم كارداشيان تحبس الأنفاس بإطلالة سوداء كلاسيكية (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:31

رئيس وزراء قطر: مهاجمة منشآت نووية إيرانية من شأنها حرمان الخليج من المياه

LBCI
أخبار دولية
13:49

مستشار وزير المالية الباكستانيّ لرويترز: الصين جددت قرضًا بقيمة ملياري دولار لباكستان

LBCI
موضة وجمال
10:53

نور عريضة في رسالة بيوم المرأة العالمي: يوم واحد لا يكفي! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
12:56

ناشطون مؤيدون للفلسطينيين يهاجمون ملعب غولف لترامب في اسكتلندا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للـLBCI: الدمار في الجنوب مفجع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

للرياضيات اللبنانيات: كل عام وأنتن أقوى!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الأجواء الرمضانية متواصلة في الـForum De Beyrouth

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

لبنانية تعمل Bodyguard لنائب في البرلمان... تعرّفوا إلى سهام القصير!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

القبطانة الإماراتية سحر راستي تكسر كل الحواجز وتقول لكل إمرأة: "كوني إنتي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

وعد من السيدة الأولى للبنانيات في يوم المرأة العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

احتياطي أميركيّ من نوع جديد... لا ذهب ولا دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

السّاحل السوريّ بين الحسم والتجاوزات…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

ترامب يختار ميشال عيسى سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
21:33

ترامب يختار ميشال عيسى سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
04:54

تعميم أوصاف جثّة رجل..لمن يعرف عنه شيئًا

LBCI
صحف اليوم
00:43

تدهور سريع في صحة الحاكم السابق لمصرف لبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
حال الطقس
03:15

طقس متقلّب مع امطار غير شاملة.. والثلاثاء: استقرار تامّ

LBCI
أمن وقضاء
08:50

الجيش: توقيف 5 أشخاص في منطقتَي رياق - البقاع والمرح - الهرمل

LBCI
أخبار لبنان
10:10

حزب الله ينفي الادعاءات التي تتهمه بأنه طرف بالأحداث في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
15:07

الوكالة الوطنية للإعلام: الدخان المتصاعد من مدينة صور ناجم عن إحتراق شقة في المدينة وليس جراء غارة

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 08-03-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More