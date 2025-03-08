نور عريضة في رسالة بيوم المرأة العالمي: يوم واحد لا يكفي! (فيديو)

نشرت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة مقطع فيديو عبر صفحتها على إنستغرام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث وجهت رسالة مؤثرة إلى العالم أثناء استعدادها ليوم جديد من أسبوع الموضة في باريس.

في رسالتها، انتقدت نور الاحتفال بهذه المناسبة ليوم واحد فقط، بينما تستمر معاناة النساء طوال العام، مشددة على أهمية مواجهة العنف ضد المرأة والقوانين التي تحدّ من حريتها وتحرمها من المضي قدمًا في حياتها.

وقالت: "يوم واحد من أصل 365 لا يكفي، بينما نقضي باقي الأيام في النضال من أجل أبسط حقوقنا". ثم ختمت بعبارة لافتة: "يوم المرأة ضروري، لكن لو حافظنا على هذا الحماس كل يوم، ربما نصل إلى مرحلة نحتفل فيها حقًا بهذه المناسبة."