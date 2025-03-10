جورجينا رودريغيز في إطلالة كلاسيكية ضمن أسبوع الموضة في باريس... هكذا بدت! (فيديو)

لفتت جورجينا رودريغيز، حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنظار روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها بإطلالة كلاسيكية وأنيقة خلال حضورها عرض أزياء دار فالنتينو (Valentino) ضمن أسبوع الموضة في باريس.

وظهرت رودريغيز في مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل، بمعطف طويل مخطط باللونين الأسود والأبيض مع ياقة وأكمام من الفرو باللون البني، بالإضافة إلى حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة.

واعتمدت رودريغيز في هذه الإطلالة تسريحة شعر كلاسيكية (Retro) بالإضافة إلى مكياج بالألوان الباردة.

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A post shared by Samet Görgöz (@sametgorgozfilms)



