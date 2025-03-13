دوناتيلا فرساتشي تتخلى عن الإدارة الفنية لدار فرساتشي

تسلّم دوناتيلا فرساتشي الشهر المقبل الإدارة الإبداعية لعلامة الأزياء الفاخرة "فرساتشي" إلى داريو فيتالي، بعد أن قادتها منذ العام 1997.وقالت شركة "كابري هولدينغز ليمتد" المالكة للعلامة التجارية في بيان "ستصبح المديرة الفنية دوناتيلا فرساتشي السفيرة الرئيسية للعلامة التجارية اعتبارا من الأول من نيسان 2025"، مضيفة أن فيتالي، الآتي من دار "ميو ميو"، سيتولى مهامه كمدير فني في التاريخ نفسه.وقالت فرساتشي "لقد كان من أعظم التشريفات في حياتي أن أواصل إرث أخي جياني. لقد كان عبقريا حقيقيا، لكنني آمل أن أتمتع ببعض من روحه ومثابرته"، مضيفة أنها ستظل "أكثر داعمي فرساتشي حماسا".وبدوره، قال فيتالي إن فرساتشي تتمتع "بإرث فريد يمتد لعقود، وقد ساهم في تشكيل تاريخ الموضة".ويأتي هذا التغيير في ظل تقارير تفيد بأن منافستها الإيطالية الأكبر، "برادا"، المالكة لعلامة "ميو ميو"، تجري محادثات لشراء فرساتشي التي شارك في تأسيسها شقيق دوناتيلا فرساتشي، جياني، عام 1978.المصدر: فرانس برس