نجمة عالمية تتعرض لموقف محرج... تمزق فستانها أمام العلن! (صور)

حضرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد فعالية خاصة بعطر "Million Gold" مع "Rabanne" في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت بفستان أصفر بلا أكمام زينته بمعطف شفاف بلمسة ذهبية.

لكن إطلالتها لم تخلُ من المفاجآت، إذ تعرضت لموقف محرج بسبب تمزق واضح في أسفل فستانها الطويل والواسع. ورغم ذلك، لم تسمح جيجي لهذه الحادثة أن تؤثر على مزاجها، حيث ظهرت بابتسامة عريضة طوال الحدث، وبدت واثقة كعادتها.

إطلالتها كانت منسّقة بعناية لتعكس تصميم زجاجة العطر الذهبي الفاخر، الذي بدأت الترويج له منذ شباط. وقد شاركت في وقت سابق مجموعة من الصور الحالمة على إنستغرام وهي تحتضن المنتَج أثناء ارتدائها روبًا أبيض مزينًا بشعار العلامة.

يأتي ظهور حديد بعد حديثها مؤخرًا في مقابلة مع "فوغ" عن علاقتها بالنجم الهوليوودي برادلي كوبر، البالغ من العمر 50 عامًا، في تصريحات نادرة أثارت اهتمام المتابعين.