ياسمينا زيتون تخطف الأنظار في إطلالة كلاسيكية من باريس (صور)

أطلت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون على جمهورها بإطلالة كلاسيكية وأنيقة أثناء وجودها في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت زيتون مجموعة من الصور عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، ظهرت فيها بفستان طويل من دون أكمام باللونين الأسود والأبيض بالإضافة إلى معطف طويل باللون الأسود.



وأكملت زيتون إطلالتها بحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة بالإضافة إلى مكياج بالألوان الباردة.