الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قشرة الموز والعناية بالبشرة... صيحة مغلوطة أم حقيقة علمية

موضة وجمال
2025-03-28 | 13:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قشرة الموز والعناية بالبشرة... صيحة مغلوطة أم حقيقة علمية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قشرة الموز والعناية بالبشرة... صيحة مغلوطة أم حقيقة علمية

تساءل الخبراء عمّا إذا كان قشر الموز مفيدًا للوجه، أم أنه يُسبب ضررًا للأشخاص، وفق ما نقل موقع
"ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، تحدثت خبيرة التجميل الأسترالية، الدكتورة كيت جيمسون، عن صيحة استخدام قشر الموز الرائجة بشكل متزايد.

وقالت جيمسون إن قشر الموز يحتوي على مضادات الأكسدة كالفيتامين ج، الفيتامين هـ واللوتين، وهي مواد معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والمرطبة، الأمر الذي يساعد على تهدئة التهيج الخفيف، خاصةً على المناطق الجافة.

ومع ذلك، حذّرت جيمسون من أن استخدام الطعام للعناية بالبشرة قد يكون له بعض القيود، كونه لا توجد أدلة علمية كافية تدعم فعاليته كعلاج للعناية بالبشرة، على عكس المنتجات المصنعة بشكل احترافي.

وعلى الرغم من استخدام قشور الموز كعلاج منزلي تقليدي طويل الأمد، إلا أن الدكتورة جيمسون أشارت إلى أن "البعض يعتقد أن الإنزيمات الموجودة في القشر يمكن أن تساعد في تليين أنسجة الثؤلول وتفتيتها مع مرور الوقت ولكنها مجرد روايات ولا دليل علمي على ذلك". 

وبحال معاناة الشخص من مشاكل جلدية، نصحت جيمسون باستشارة طبيب مؤهل بدلاً من الاعتماد على صيحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وحثّت جيمسون الناس على توخي الحذر بشأن ما يضعونه على بشرتهم، مهما بدت الصيحات جذابة ومفيدة على مواقع التواصل.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

موضة وجمال

الموز

والعناية

بالبشرة...

مغلوطة

حقيقة

علمية

في عيد الأم... هكذا عايدت ندى كوسا والدتها! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-02-20

خطوبة نبيلة عبيد من رجل عربي ثري... حقيقة أم شائعة؟!

LBCI
فنّ
2025-01-02

عودة تامر حسني إلى بسمة بوسيل... حقيقة أم شائعة؟!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-03-17

اكتشاف يذهل علماء مصر... بعد 3700 سنة: مقبرة ملكية تكشف حقائق علمية جديدة وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-26

المكتب الإعلاميّ لوزير الاتصالات: إليكم مجموعة من الوقائع بعد إمعان بعض وسائل الإعلام في تزييف الحقائق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-03-21

في عيد الأم... هكذا عايدت ندى كوسا والدتها! (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-03-20

بيلا حديد تستمتع بالأجواء الصيفية على شاطئ دبي (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-03-15

ياسمينا زيتون تخطف الأنظار في إطلالة كلاسيكية من باريس (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-03-14

نجمة عالمية تتعرض لموقف محرج... تمزق فستانها أمام العلن! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:37

الرئيس عون ووزير الخارجية يوسف رجي وصلا إلى مطار "لو بورجيه" في زيارة لبضع ساعات بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-19

وزير الخارجية الإسرائيليّ: ملتزمون بأهداف الحرب بإعادة الرهائن وتفكيك قدرات حماس

LBCI
صحف اليوم
01:15

وزير صوت لسعيد: ما حصل أمس يعني أن الحكومة انتهت ويؤشر إلى مسار سيىء (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
15:34

الخارجية الأميركية: سنستمر في زعزعة منظومة حزب الله المالية لحرمانه من الأموال أو استخدام النظام المالي الدولي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

أبرز تداعيات رسوم ترامب الجمركية على السيارات عالميًا

LBCI
أخبار لبنان
14:37

الليالي الأخيرة من الفوروم... أجواء رمضانية وربح وتسلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

ارتياح في الحكومة لأجوبة الحاكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

رعاية سعودية لاتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

يوم طويل لرئيس الجمهورية في فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

تصعيد أميركيّ في مواقف اورتاغوس... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

بضرب الضاحية... معادلة بيروت المطلة نُفّذت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

اسرائيل تصعد بشكل غير مسبوق وتتهم لبنان بخرق الاتفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

أهالي الضاحية الجنوبية يعوشون الرّعب مجددًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:07

أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث

LBCI
أخبار لبنان
03:33

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
03:29

توقيع إتفاق لبناني-سوري برعاية سعودية... هذا مضمونه

LBCI
أخبار دولية
10:35

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 5 أفراد و3 كيانات من حزب الله

LBCI
منوعات
09:42

كارن بستاني تعلّق على أحداث الضاحية: "سلموا سلاحكم الآن!"

LBCI
أخبار لبنان
06:23

وزيرة التربية: بعد التهديدات..تعطيل المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة في الضاحية الجنوبية والحدت

LBCI
حال الطقس
02:23

إرتفاع كبير بدرجات الحرارة واحتمال أمطار رعدية... هكذا يبدو طقس نهاية الأسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:58

إطلاق مقذوفين من لبنان ورد إسرائيل... هذه التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More