قشرة الموز والعناية بالبشرة... صيحة مغلوطة أم حقيقة علمية

تساءل الخبراء عمّا إذا كان قشر الموز مفيدًا للوجه، أم أنه يُسبب ضررًا للأشخاص، وفق ما نقل موقع