أبرزها النوم بشعر مبلل... 3 عادات شائعة تدّمر صحة الشعر: تجنبوها الآن!

كشفت طبيبة الأمراض الجلدية، الدكتورة آمنة عادل عن ثلاث عادات شائعة تدمّر صحة الشعر.

وقالت عادل إن استخدام حيلة تجعيد الشعر من دون حرارة (Heatless Curls) بشكل منتظم يُضعف أطراف الشعر ويؤدي إلى تساقطه بسبب الشد الشديد والمتكرر.

ولفتت عادل إلى أن النوم بشعر مبلل يؤدي إلى تكسر الشعر بالإضافة إلى ظهور قشرة الرأس.

وشددت عادل على أهمية حماية الشعر من أشعة الشمس فوق البنفسجية لأنها تفكك روابط الميلانين والكيراتين في الشعر، ما يؤدي إلى جفافه وسهولة تكسره.

وأوصت عادل باستخدام منتجات توفر الحماية اللازمة للشعر من الأشعة فوق البنفسجية بالإضافة إلى ارتداء قبعة بشكل دائم خلال فصل الصيف.

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