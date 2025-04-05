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ندى كوسا تخطف الأنظار بإطلالة راقية باللون الأحمر (صور)

موضة وجمال
2025-04-05 | 08:15
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ندى كوسا تخطف الأنظار بإطلالة راقية باللون الأحمر (صور)
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ندى كوسا تخطف الأنظار بإطلالة راقية باللون الأحمر (صور)

لفتت ملكة جمال لبنان ندى كوسا الأنظار من جديد بإطلالة ساحرة في أحدث منشور لها عبر حسابها على إنستغرام، حيث يتابعها أكثر من 100 ألف شخص.

وقد اختارت ندى بدلة أنيقة باللون الأحمر الناري، تميّزت بقصّتها الراقية التي ناسبت أجواء النهار والمكان الذي كانت تزوره. وبدت مشرقة بإطلالة أنثوية ملفتة، عكست ثقتها وحضورها اللافت.

أما تعليقها، فجاء بسيطاً ومعبّراً، حيث اكتفت بإيموجي الشمس، إلى جانب الإشارة إلى العلامات التجارية التي ترتدي منها.

وقد نالت الصور تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين أثنوا على ذوقها الرفيع وخياراتها الموفّقة في عالم الموضة.
 

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