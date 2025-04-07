الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

4 عمليات تجميل شائعة تسبب مضاعفات خطيرة... تجنبوا الخضوع لها!

موضة وجمال
2025-04-07 | 09:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4 عمليات تجميل شائعة تسبب مضاعفات خطيرة... تجنبوا الخضوع لها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
4 عمليات تجميل شائعة تسبب مضاعفات خطيرة... تجنبوا الخضوع لها!

كشف طبيب التجميل تيموثي كاتزن أن الخضوع لحقن السيليكون، وعمليات شفط الدهون، وشد الفخذ ورفع المؤخرة قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة على المدى الطويل.

وقال كاتزن إن حقن السيليكون تسبب العديد من المضاعفات، أبرزها التكتلات، والانتفاخات، والالتهابات، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى الإصابة بالتشوهات بعد أسابيع أو أشهر من الخضوع للحقن.

وأضاف كاتزن أن عملية شفط الدهون تسبب ترهل الجلد بسبب إزالة الكثير من الدهون أثناء العملية.

وتابع كاتزن أن عملية شد الفخذ قد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى بسبب شقوق الجراحة المفتوحة والممتدة من الفخذ إلى الركبة.

ولفت كاتزن إلى أن عملية رفع المؤخرة البرازيلية (BBL) تعتبر عملية خطيرة للغاية لأنها تتضمن حقن الدهون في الأرداف، والتي قد تنتقل بدورها إلى الأوعية الدموية وتسبب الجلطة.
 
 

آخر الأخبار

موضة وجمال

عمليات

تجميل

شائعة

مضاعفات

خطيرة...

تجنبوا

الخضوع

LBCI التالي
إلى جانب روجيه فغالي... ندى كوسا توثق تجربتها المميزة في رالي الربيع (فيديو)
ندى كوسا تخطف الأنظار بإطلالة راقية باللون الأحمر (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-14

زيلينسكي: أوكرانيا ستحتاج لمضاعفة جيشها إذا لم يتسن لها الانضمام للأطلسي

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-14

زيلينسكي: أوكرانيا ستحتاج لمضاعفة حجم جيشها إذا لم يتسن لها الانضمام لحلف الأطلسي

LBCI
صحة وتغذية
2025-03-31

5 أخطاء شائعة تدمر الأسنان عند تنظيفها... تجنبوها الآن!

LBCI
موضة وجمال
2025-03-29

أبرزها النوم بشعر مبلل... 3 عادات شائعة تدّمر صحة الشعر: تجنبوها الآن!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
09:47

إلى جانب روجيه فغالي... ندى كوسا توثق تجربتها المميزة في رالي الربيع (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2025-04-05

ندى كوسا تخطف الأنظار بإطلالة راقية باللون الأحمر (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-04-04

ياسمينا زيتون تضج أنوثة في أحدث ظهور لها... جمالها حديث المتابعين! (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-03-29

أبرزها النوم بشعر مبلل... 3 عادات شائعة تدّمر صحة الشعر: تجنبوها الآن!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:12

سلام إلتقى النائب الرسولي للطائفة اللاتينية وسفير هولندا ووفدًا من نادي القضاة

LBCI
أخبار لبنان
12:03

وزير الدفاع التقى سفير قطر... والتزام مستمر بدعم لبنان

LBCI
آخر الأخبار
10:28

الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة باتجاه خيمة في بيت ليف ولا إصابات

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-05

الاجتماع بين رئيس الجمهورية وأورتاغوس وُصف بـ"البنّاء"...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:19

لجنة الإعلام والإتصالات إطلعت من مرقص على خطة عمله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:10

نتنياهو في واشنطن ويجري سلسلة من اللقاءات... إليكم التفاصيل

LBCI
اقتصاد
07:25

لجنة المال أقرّت قانون زيادة الاكتتاب في الـIFC بقيمة مليون و700 ألف دولار

LBCI
أخبار دولية
07:04

الصين تصف الرسوم الجمركية الأميركية بأنها "تنمر"

LBCI
أخبار دولية
06:42

ماكرون من القاهرة: متمسك بسيادة واستقرار لبنان... وأرفض النقل القسري للسكان من غزة

LBCI
أخبار لبنان
02:53

علي فياض: نريد إصلاحاً بمعايير وطنية بعيداً عن أي ارتهانات خارجية

LBCI
أخبار دولية
01:25

ترامب تعقيبا على تقلب الأسواق: "يتعين أحيانا تناول علاج من أجل التعافي"

LBCI
أخبار لبنان
14:12

أورتيغاس للـLBCI: نزع السلاح "في أسرع وقت"...ولم أتحدث بالتطبيع مع أحد في لبنان

LBCI
رياضة
13:38

رالي الربيع في نسخته الأربعين يفتتح منافسات بطولة لبنان لعام 2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:12

أورتيغاس للـLBCI: نزع السلاح "في أسرع وقت"...ولم أتحدث بالتطبيع مع أحد في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
07:06

في أقل من 24 ساعة قوى الأمن توقف قاتل مواطنة في عين الرمانة..

LBCI
حال الطقس
02:10

كتل هوائية دافئة تؤثر على لبنان... ومنخفض جوي ليل الأربعاء

LBCI
أخبار لبنان
01:47

بيان لتجمع البلدات الجنوبية الحدودية بشأن إجراء الانتخابات البلدية...

LBCI
اسرار
23:44

أسرار الصحف 7-4-2025

LBCI
خبر عاجل
13:50

أورتيغاس للـLBCI: رئيس الجمهورية لم يرفض أمامي إنشاء ثلاث لجان دبلوماسية لبحث ملف المعتقلين وترسيم الحدود وانسحاب الجيش الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
02:46

الحجار أصدر بيانا يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والرجوع عنها في محافظة جبل لبنان والأقضية التابعة لها

LBCI
خبر عاجل
13:47

أورتيغاس للـLBCI: السلطة والشعب عليهم الاختيار: إما التعاون معنا لنزع سلاح حزب الله وتطبيق وقف الأعمال العدائية وإنهاء الفساد وسنكون شريكًا وصديقًا اما خيار التباطؤ من قبل الحكومة والقادة وهنا لا يتوقعوا شراكة معنا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More