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4 عمليات تجميل شائعة تسبب مضاعفات خطيرة... تجنبوا الخضوع لها!
موضة وجمال
2025-04-07 | 09:11
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4 عمليات تجميل شائعة تسبب مضاعفات خطيرة... تجنبوا الخضوع لها!
كشف طبيب التجميل تيموثي كاتزن أن الخضوع لحقن السيليكون، وعمليات شفط الدهون، وشد الفخذ ورفع المؤخرة قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة على المدى الطويل.
وقال كاتزن إن حقن السيليكون تسبب العديد من المضاعفات، أبرزها التكتلات، والانتفاخات، والالتهابات، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى الإصابة بالتشوهات بعد أسابيع أو أشهر من الخضوع للحقن.
وأضاف كاتزن أن عملية شفط الدهون تسبب ترهل الجلد بسبب إزالة الكثير من الدهون أثناء العملية.
وتابع كاتزن أن عملية شد الفخذ قد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى بسبب شقوق الجراحة المفتوحة والممتدة من الفخذ إلى الركبة.
ولفت كاتزن إلى أن عملية رفع المؤخرة البرازيلية (BBL) تعتبر عملية خطيرة للغاية لأنها تتضمن حقن الدهون في الأرداف، والتي قد تنتقل بدورها إلى الأوعية الدموية وتسبب الجلطة.
المصدر
آخر الأخبار
موضة وجمال
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