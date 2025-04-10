نقلة في عالم الموضة... "برادا" تشتري "فيرساتشي" مقابل هذا المبلغ الخيالي!

أبرمت دار الأزياء الإيطالية "برادا" "اتفاقا نهائيا" مع المجموعة الأميركية "كابري هولدينغز" للاستحواذ على كامل أسهم دار "فيرساتشي" الشهيرة لقاء 1,25 مليار يورو، معلنةً الخبر اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يؤدي اندماج العلامتين التجاريتين الكبيرتين إلى إنشاء مجموعة إيطالية في قطاع المنتجات الفاخرة يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من ستة مليارات يورو، قادرة على منافسة المجموعات العملاقة في القطاع، وأبرزها "إل في إم إتش" و"كيرينغ"، رغم التباطؤ الذي يشهده عالميا.

يواجه قطاع السلع الفاخرة الذي عانى تباطؤ الاستهلاك عام 2024 تحديات كبيرة في 2025، في مقدّمها تأخر تعافي السوق الصينية، واحتمال فرض ضرائب جديدة في الولايات المتحدة، إضافة إلى أن زبائن كثرا باتوا يميلون إلى الإنفاق على أولويات أخرى.

وكالة فرانس برس