عملية شفط الدهون: الإجراء التجميلي الأكثر أماناً على الإطلاق... وهذه التفاصيل!

كشف طبيب التجميل، الدكتور أرنولد إس. بريتبارت أن عملية شفط الدهون هي عملية التجميل الأكثر أماناً على الإطلاق.

وقال بريتبارت إن "عملية شفط الدهون هي عملية شائعة جداً والشقوق الجراحية الناتجة عنها صغيرة".

وأوضح بريتبارت أن عملية شفط الدهون تحظى بشعبية كبيرة لأنها مثالية للمرضى الذين يرغبون في التخلص من الدهون في مناطق معينة.

وأضاف بريتبارت أن هذه العملية تُجرى عادةً في مناطق تشمل البطن، والجانبين، والفخذين من الداخل والخارج، والركبتين من الداخل، والظهر، والذراعين، والرقبة.

ونصح بريتبارت الأشخاص أيضاً بتجنب الخضوع لعمليات تجميل خطيرة مثل عملية رفع المؤخرة البرازيلية، لأنها تسبب مضاعفات صحية خطيرة.

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