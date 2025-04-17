الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جوناثان أندرسون مديرا إبداعيا جديدا لمجموعات "ديور" الرجالية
موضة وجمال
2025-04-17 | 11:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جوناثان أندرسون مديرا إبداعيا جديدا لمجموعات "ديور" الرجالية
أعلنت شركة الأزياء الفرنسية العملاقة "ديور" الخميس عن تعيين المصمم جوناثان أندرسون، صاحب التاريخ المهني الحافل في بعض من أهم دور الموضة، مديرا إبداعيا لمجموعتها الرجالية.
وكان أندرسون البالغ 40 عاما قد استقال من دار "لويفي" الشهر الماضي بعد أكثر من عقد ساهم خلاله في تحسين وضع العلامة الإسبانية العريقة.
ونجح المصمم الأيرلندي الشمالي الذي يحظى بشعبية واسعة بين نجوم الصف الأول، في زيادة جاذبية العلامة التجارية المعروفة بحقائب اليد المحببة لدى المشاهير، بعدما عانت مرحلة ركود استمرت سنوات.
وقد سرت تكهنات كثيرة بأن أندرسون، المعروف بخياله الإبداعي، قد يتولى إدارة مجموعات ديور الرجالية والنسائية، والتي رأى بعض المراقبين أنها بحاجة إلى دفعة جديدة.
وقادت مصممة أزياء مجموعات ديور النسائية ماريا غراتسيا كيوري، مسيرة سنوات من النمو منذ توليها منصبها خلفا لراف سيمونز عام 2016، إذ ساهمت توجهاتها التحديثية ونشاطها النسوي في جذب عملاء جدد.
ويُتوقع أن تكون الإيرادات قد زادت بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال فترة تولي المصممة الإيطالية الإشراف على تصاميم المجموعة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ويحل أندرسون محل المصمم البريطاني كيم جونز في دار ديور للأزياء الرجالية، إثر استقالة الأخير في نهاية كانون الثاني بعد سبع سنوات حققت فيها الدار أيضا أداء تجاريا قويا، وظهرت بطابع شبابي برزت فيه تأثيرات متنوعة، من أزياء الشارع إلى الإطلالات الكلاسيكية للعلامة التجارية.
آخر الأخبار
موضة وجمال
أندرسون
مديرا
إبداعيا
جديدا
لمجموعات
"ديور"
الرجالية
صورة تجمع ريما فقيه وزوجها بمحمد رمضان... والجمهور يتساءل (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-01-21
"لويس فويتون" تعطي من اللوفر إشارة انطلاق أسبوع باريس للموضة الرجالية
موضة وجمال
2025-01-21
"لويس فويتون" تعطي من اللوفر إشارة انطلاق أسبوع باريس للموضة الرجالية
0
أخبار دولية
2025-03-14
مجموعة السبع تؤكد "دعمها الراسخ" "لوحدة أراضي" أوكرانيا
أخبار دولية
2025-03-14
مجموعة السبع تؤكد "دعمها الراسخ" "لوحدة أراضي" أوكرانيا
0
موضة وجمال
2025-01-20
تحت شعار "الإغراء والأناقة"... برادا وأرماني تعرضان تشكيلتيهما ضمن أسبوع ميلانو للموضة الرجالية
موضة وجمال
2025-01-20
تحت شعار "الإغراء والأناقة"... برادا وأرماني تعرضان تشكيلتيهما ضمن أسبوع ميلانو للموضة الرجالية
0
موضة وجمال
2025-01-17
أسبوع ميلانو للموضة الرجالية يتحدى الأزمة العالمية لقطاع السلع الفاخرة
موضة وجمال
2025-01-17
أسبوع ميلانو للموضة الرجالية يتحدى الأزمة العالمية لقطاع السلع الفاخرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-04-14
صورة تجمع ريما فقيه وزوجها بمحمد رمضان... والجمهور يتساءل (صورة)
موضة وجمال
2025-04-14
صورة تجمع ريما فقيه وزوجها بمحمد رمضان... والجمهور يتساءل (صورة)
0
موضة وجمال
2025-04-11
عملية شفط الدهون: الإجراء التجميلي الأكثر أماناً على الإطلاق... وهذه التفاصيل!
موضة وجمال
2025-04-11
عملية شفط الدهون: الإجراء التجميلي الأكثر أماناً على الإطلاق... وهذه التفاصيل!
0
موضة وجمال
2025-04-10
نقلة في عالم الموضة... "برادا" تشتري "فيرساتشي" مقابل هذا المبلغ الخيالي!
موضة وجمال
2025-04-10
نقلة في عالم الموضة... "برادا" تشتري "فيرساتشي" مقابل هذا المبلغ الخيالي!
0
اخبار البرامج
2025-04-08
ندى كوسا تتحدث عن "عقدها النفسية": "كتار"... وهذا ما شرحته
اخبار البرامج
2025-04-08
ندى كوسا تتحدث عن "عقدها النفسية": "كتار"... وهذا ما شرحته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-16
النائب بولا يعقوبيان بعد لقاء نواف سلام: هذه الحكومة انطلاقة للبنان مختلف وطالبنا ببناء دولة وكل الثقة لنا بالرئيس المكلف
آخر الأخبار
2025-01-16
النائب بولا يعقوبيان بعد لقاء نواف سلام: هذه الحكومة انطلاقة للبنان مختلف وطالبنا ببناء دولة وكل الثقة لنا بالرئيس المكلف
0
أخبار لبنان
06:19
المكتب الإعلامي للرئيس سلام: يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات البلدية في بيروت والمناطق كافة
أخبار لبنان
06:19
المكتب الإعلامي للرئيس سلام: يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات البلدية في بيروت والمناطق كافة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-13
في القليعة... السفير البابوي ترأس قداس الشعانين ودعا إلى الفرح والأمل والسلام
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-13
في القليعة... السفير البابوي ترأس قداس الشعانين ودعا إلى الفرح والأمل والسلام
0
اخبار البرامج
2025-01-05
"سنة التغيير"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج العذراء لعام 2025!
اخبار البرامج
2025-01-05
"سنة التغيير"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج العذراء لعام 2025!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ترامب يوقف ضربة إسرائيلية وشيكة لإيران... وسباق دبلوماسيّ نحو روما
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ترامب يوقف ضربة إسرائيلية وشيكة لإيران... وسباق دبلوماسيّ نحو روما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
احتفال الطوائف المسيحية في لبنان بخميس الاسرار
تقارير نشرة الاخبار
13:33
احتفال الطوائف المسيحية في لبنان بخميس الاسرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في اليوم العالميّ للتراث: لبنان كنز وثروة للاستثمار ثقافيًا سياحيًا وبيئيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في اليوم العالميّ للتراث: لبنان كنز وثروة للاستثمار ثقافيًا سياحيًا وبيئيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
النقل المشترك في بيروت طموح كبير… وواقع صعب
تقارير نشرة الاخبار
13:29
النقل المشترك في بيروت طموح كبير… وواقع صعب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
1064 بلدية في لبنان... منها فاعلة ومنها شبه مشلولة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
1064 بلدية في لبنان... منها فاعلة ومنها شبه مشلولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
قانون تعديل السرية المصرفية الى الهيئة العامة... وهذا مضمونه
تقارير نشرة الاخبار
13:23
قانون تعديل السرية المصرفية الى الهيئة العامة... وهذا مضمونه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
كمواطن بيروتي المشنوق يمثل امام البيطار والاخير يتريث
تقارير نشرة الاخبار
13:17
كمواطن بيروتي المشنوق يمثل امام البيطار والاخير يتريث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
هكذا تقرأ اسرائيل المواقف اللبنانية من سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:15
هكذا تقرأ اسرائيل المواقف اللبنانية من سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
مجلس الوزراء استعرض ما آل إليه سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:14
مجلس الوزراء استعرض ما آل إليه سلاح حزب الله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
00:36
الذهب يواصل صعوده القياسي!
أخبار دولية
00:36
الذهب يواصل صعوده القياسي!
2
حال الطقس
01:04
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
حال الطقس
01:04
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
3
خبر عاجل
04:15
تمديد العام الدراسي... ومواعيد إمتحانات التعليم المهني الرسمية
خبر عاجل
04:15
تمديد العام الدراسي... ومواعيد إمتحانات التعليم المهني الرسمية
4
أخبار لبنان
01:09
وزارة الزراعة: إرشادات ضرورية حول شراء وتداول واستخدام المبيدات الزراعية
أخبار لبنان
01:09
وزارة الزراعة: إرشادات ضرورية حول شراء وتداول واستخدام المبيدات الزراعية
5
اسرار
23:40
أسرار الصحف 17-04-2025
اسرار
23:40
أسرار الصحف 17-04-2025
6
أمن وقضاء
10:02
الجيش يفكك جهاز تجسس عائد للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة بليدا- مرجعيون
أمن وقضاء
10:02
الجيش يفكك جهاز تجسس عائد للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة بليدا- مرجعيون
7
فنّ
04:09
"لإصرارها على إنكار الجرائم الأسدية"... نقابة الفنانين السوريين تشطب قيد سلاف فواخرجي من سجلاتها
فنّ
04:09
"لإصرارها على إنكار الجرائم الأسدية"... نقابة الفنانين السوريين تشطب قيد سلاف فواخرجي من سجلاتها
8
أخبار لبنان
02:30
ماكرون يقلد ميقاتي وسام جوقة الشرف الفرنسي
أخبار لبنان
02:30
ماكرون يقلد ميقاتي وسام جوقة الشرف الفرنسي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More