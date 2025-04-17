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جوناثان أندرسون مديرا إبداعيا جديدا لمجموعات "ديور" الرجالية

موضة وجمال
2025-04-17 | 11:21
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جوناثان أندرسون مديرا إبداعيا جديدا لمجموعات &quot;ديور&quot; الرجالية
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جوناثان أندرسون مديرا إبداعيا جديدا لمجموعات "ديور" الرجالية

أعلنت شركة الأزياء الفرنسية العملاقة "ديور" الخميس عن تعيين المصمم جوناثان أندرسون، صاحب التاريخ المهني الحافل في بعض من أهم دور الموضة، مديرا إبداعيا لمجموعتها الرجالية.

وكان أندرسون البالغ 40 عاما قد استقال من دار "لويفي" الشهر الماضي بعد أكثر من عقد ساهم خلاله في تحسين وضع العلامة الإسبانية العريقة.

ونجح المصمم الأيرلندي الشمالي الذي يحظى بشعبية واسعة بين نجوم الصف الأول، في زيادة جاذبية العلامة التجارية المعروفة بحقائب اليد المحببة لدى المشاهير، بعدما عانت مرحلة ركود استمرت سنوات.

وقد سرت تكهنات كثيرة بأن أندرسون، المعروف بخياله الإبداعي، قد يتولى إدارة مجموعات ديور الرجالية والنسائية، والتي رأى بعض المراقبين أنها بحاجة إلى دفعة جديدة.

وقادت مصممة أزياء مجموعات ديور النسائية ماريا غراتسيا كيوري، مسيرة سنوات من النمو منذ توليها منصبها خلفا لراف سيمونز عام 2016، إذ ساهمت توجهاتها التحديثية ونشاطها النسوي في جذب عملاء جدد.

ويُتوقع أن تكون الإيرادات قد زادت بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال فترة تولي المصممة الإيطالية الإشراف على تصاميم المجموعة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ويحل أندرسون محل المصمم البريطاني كيم جونز في دار ديور للأزياء الرجالية، إثر استقالة الأخير في نهاية كانون الثاني بعد سبع سنوات حققت فيها الدار أيضا أداء تجاريا قويا، وظهرت بطابع شبابي برزت فيه تأثيرات متنوعة، من أزياء الشارع إلى الإطلالات الكلاسيكية للعلامة التجارية.

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