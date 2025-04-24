نارين بيوتي تُشعل مواقع التواصل بهدايا زفافها الفاخرة: "يوميات امرأة متزوجة" (فيديو)

بعدما خطفت الأنظار بحفل زفافها الذي تحوّل إلى حديث العالم العربي على مواقع التواصل، عادت المؤثرة السورية نارين بيوتي لتشعل الجدل مجددًا بفيديو كشفت فيه عن الهدايا الفاخرة التي تلقتها في هذه المناسبة.

وظهرت نارين في الفيديو الذي نشرته على حسابها، وهي تفتح الهدايا المميزة التي وصلت إليها، والتي تنوّعت بين أغراض منزلية وأزياء تحمل توقيع أشهر دور الأزياء العالمية مثل Hermès وLouis Vuitton.

واستهلّت الفيديو بابتسامة عفوية قائلة: "مرحباً بكم في يوميات امرأة متزوجة"، ما أضفى لمسة من الطرافة والواقعية على المشهد الفاخر.

لكن سرعان ما أثار الفيديو موجة من التعليقات المتباينة، إذ اعتبر بعض المتابعين أن الهدايا تعكس مستوى رفاهية مبالغ فيه، لا سيما أنها من علامات تجارية ذات ميزانيات مرتفعة جدًا، ما فتح النقاش حول التفاوت الطبقي ومظاهر الترف على منصات التواصل.

نارين، التي تزوجت من رجل الأعمال السوري رامي الياس سامو، ما زالت تتصدّر الترند بفضل أسلوبها الخاص في مشاركة لحظات حياتها الشخصية مع جمهورها الكبير.