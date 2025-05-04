الحدث الأهم في عالم الموضة... العالم على موعد مع الميت غالا الإثنين وهذه التفاصيل!

ينتظر عشّاق الموضة والنقاد حول العالم حفل الميت غالا (Met Gala) السنوي الذي يقام غداً الإثنين في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، بالولايات المتحدة الأميركية، بحضور نخبة من النجوم والمشاهير.



ويقام حفل الميت غالا المخصص لجمع التبرعات، سنوياً في أول اثنين من شهر أيار في نيويورك بحضور نخبة من النجوم والمشاهير الذين يتوافدون إلى الحفل بملابس مستوحاة من موضوع محدد.



ويحمل موضوع الميت غالا هذا العام عنوان "أناقة فائقة: تصميم الأسلوب الأسود" والذي يتمحور حول تاريخ أصحاب البشرة الداكنة في عالم الموضة.



وتضم اللجنة المنظمة للحفل هذا العام نخبة من الوجوه والشخصيات من أصحاب البشرة الداكنة برئاسة فاريل ويليامز، وكولمان دومينغو، ولويس هاميلتون، وآساب روكي، والرئيس المشارك الفخري ليبرون جيمس.



وأكد بعض النجوم حضورهم إلى الحفل هذا العام، أبرزهم: زيندايا، ريهانا، جون باتيست، ولاكيث ستانفيلد، وكيث باورز، ويارا شهيدي، وآرون بيير، وأدوت أكيش، وتايسون بيكفورد، وجيريمي بوب.