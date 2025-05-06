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تصاميم رجالية وملابس رسمية... إليكم أبرز إطلالات المشاهير في ميت غالا 2025! (صور)

موضة وجمال
2025-05-06 | 03:50
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تصاميم رجالية وملابس رسمية... إليكم أبرز إطلالات المشاهير في ميت غالا 2025! (صور)
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تصاميم رجالية وملابس رسمية... إليكم أبرز إطلالات المشاهير في ميت غالا 2025! (صور)

خطف المشاهير والنجوم الأنظار بإطلالاتهم المميزة خلال حفل ميت غالا 2025 المخصص لجمع التبرعات الذي أقيم يوم أمس الإثنين في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، بالولايات المتحدة.

وشهد الحفل، الذي تمحور هذا العام حول موضوع Superfine: Tailoring Black Style، حضور نخبة من ألمع نجوم الصف الأول، أبرزهم: زيندايا، ريهانا، ونيكي ميناج، وديمي مور، وكاردي بي، وكيم كارداشيان، وكيندال جينر، وكايلي جينر، وبريانكا شوبرا.

إليكم أبرز إطلالات النجوم في حفل ميت غالا 2025:

 

ريهانا


تالقت النجمة ريهانا في حفل الميت غالا هذا العام بسترة وتنورة مع فتحة ساق طويلة من توقيع دار مارك جاكوبز مع ربطة عنق مرقطة وقبعة ضخمة باللون الأسود.

 

كيم كارداشيان

 

خطفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الأنظار في الميت غالا بقميص وتنورة من الجلد من توقيع دار "كروم هارتس" Chrome Hearts.

وأكملت كارداشيان إطلالتها بقبعة من الجلد وقلادة مزينة بالأحجار والكريستال.

 

شاكيرا



تألقت النجمة شاكيرا بفستان طويل من دون أكمام مع فتحات جريئة باللون الوردي والذي حمل توقيع المصمم برابال غورونغ.

 

دوجا كات

 

ارتدت المغنية دوجا كات جامبسوت Jumpsuit بتصميم رجالي مع أكمام طويلة وأكتاف ضخمة، حمل توقيع دار مارك جاكوبز.

 

جورجينا رودريغيز

سرقت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال جورجينا رودريغيز، حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار في حفل الميت غالا هذا العام بفستان من الحرير مع فتحة ساق كبيرة وتفاصيل من الدانتيل، والذي حمل توقيع غورام غفاساليا، المصممة الإبداعية الحالية لدار "فيتمان" Vetements.

زيندايا

تألقت زيندايا ببدلة باللون الأبيض مع ربطة عنق وقبعة من توقيع دار لويس فويتون للأزياء.

 

 

 

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