من بينهم جنيفر لوبيز... إليكم المشاهير الذين تغيبوا عن حضور حفل ميت غالا 2025!

لاحظ الجمهور والنقاد غياب العديد من النجوم والشخصيات البارزة عن حفل ميت غالا هذا العام.

ومن بين أبرز النجوم الذين تغيبوا عن الحدث الأهم في عالم الموضة: ناعومي كامبل، وسيلينا غوميز، وجنيفر لوبيز، وجيزيل بوندشين.

جنيفر لوبيز

غابت النجمة جنيفر لوبيز عن حفل ميت غالا هذا العام بقرار شخصي منها واكتفت بنشر صورة سيلفي لها وهي ترتدي الملابس الرياضية أثناء وجودها في منزلها.

بليك ليفلي

لاحظ الجمهور أيضاً غياب الممثلة بليك ليفلي وزوجها الممثل راين رينولدز عن حفل ميت غالا من دون الكشف عن سبب غيابهما.

وكان مصدر مطلع قد صرّح في شهر آذار الماضي أن "ليفلي ليست من عائلة كارداشيان التي تحضر كل عام".

جيزيل بوندشين

غابت عارضة الأزياء جيزيل بوندشين عن حفل ميت غالا هذا العام بعدما استقبلت مولودها الثالث من حبيبها جواكيم فالنتي في شهر شباط الماضي وعدم ظهورها بشكل علني منذ ذلك الحين.

ناعومي كامبل

لم تحضر عارضة الأزياء ناعومي كامبل حفل ميت غالا هذا العام بقرار منها، مفضلةً عدم الكشف عن السبب.

ونفت كامبل في منشور عبر حسابها على انستغرام شائعات عدم دعوتها إلى الحفل وكتبت: "تشرفت بدعوتي إلى هذا الحدث الكبير الليلة، لكنني للأسف لن أتمكن من الحضور. مع أنني لستُ حاضرة شخصيًا، إلا أنني معكم روحيًا".

سيلينا غوميز

غابت النجمة سيلينا غوميز عن حفل ميت غالا هذا العام إلى جانب خطيبها بيني بلانكو من دون الكشف عن سبب غيابهما.

كلوي كارداشيان

لم تحضر نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان حفل ميت غالا هذا العام خلافاً لشقيقاتها كيم كارداشيان، وكيندال وكايلي جينر، حيث صرحت في وقت سابق أنها "ليست من محبي السجادة الحمراء".

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