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بعد إطلالتها المذهلة في حفل ميت غالا... "الجمال" يؤلم كايلي جينر: إليكم ما حصل معها! (فيديو)
موضة وجمال
2025-05-06 | 12:07
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بعد إطلالتها المذهلة في حفل ميت غالا... "الجمال" يؤلم كايلي جينر: إليكم ما حصل معها! (فيديو)
تُركت كايلي جينر تصرخ من الألم بعد أن علقت في حذائها، وذلك بعد أن أذهلت الجميع على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا يوم الاثنين.
وأذهلت نجمة تلفزيون الواقع، البالغة من العمر 27 عامًا، الجميع في حفل الأزياء بارتداء كورسيه من فيراغامو مع حمالة صدر رمادية وتنورة منخفضة الظهر بفتحة عالية في الساق.
وأكملت إطلالتها بقفازات أوبرا شفافة متناسقة وحذاء بكعب عالٍ أسود بأشرطة، من فيراغامو أيضًا.
ومع ذلك، فإن العبارة الشهيرة "الجمال يتسبب بالألم" صدقت لاحقًا بالنسبة لكايلي بعد أن وجدت نفسها عالقة في حذاء المصمم الذي يبلغ سعره 700 جنيه إسترليني.
وبعد أن نصحها مصممها ماكسيميليان ديفيس بتثبيت قدميها في الكعب، صرخت الأم لطفلين من الألم بينما حاول فريقها تحرير قدميها، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وشاركت مقطع فيديو طريفًا على حسابها على إنستغرام، حيث قام فريق كايلي برش قدميها بالماء بشدة في محاولة لفك الشريط اللاصق.
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(فيديو)
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