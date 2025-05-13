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ممثلة هوليوودية تُضطر لتغيير فستانها في مهرجان "كان"... لهذا السبب (صور)

موضة وجمال
2025-05-13 | 16:03
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ممثلة هوليوودية تُضطر لتغيير فستانها في مهرجان &quot;كان&quot;... لهذا السبب (صور)
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ممثلة هوليوودية تُضطر لتغيير فستانها في مهرجان "كان"... لهذا السبب (صور)

اضطرت الممثلة الأميركية هالي بيري إلى "تغيير" فستانها لحضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الثامن والسبعين الثلاثاء، وذلك كونها أحد أعضاء لجنة التحكيم، بسبب قيود جديدة على الملابس.

وقالت بيري في مؤتمر صحافي قبل ساعات من صعودها درج المهرجان مرتديةً فستانا طويلا مخططا باللونين الأسود والأبيض "كان لديّ فستان رائع من تصميم (غوراف) غوبتا لأرتديه الليلة، لكنني لا أستطيع ارتداءه لأن ذيله طويل جدا. بالطبع، سألتزم القواعد، لذا اضطررتُ لتغيير زيّي".

غير أن آخرين لم يحذوا حذو هالي بيري. فقد سارت عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم على السجادة الحمراء بفستان وردي طويل، في حين ظهرت الممثلة والمؤثرة الصينية وان تشيان هوي بتنورة بيضاء واسعة.

وفي هذا العام، نشر المنظمون ميثاقا للمشاركين في المهرجان يحظر "الملابس، وخصوصا الطويلة منها، التي يعيق حجمها حركة الضيوف ويجعل من الصعب الجلوس في القاعة"، وكذلك "العري على السجادة الحمراء".

وفي هذه النقطة، أبدت هالي بيري اعتقادها بأن "هذا الأمر جيد".

ومن التغييرات الأخرى التي أقرها هذا الميثاق هو أنه لم يعد من الضروري أن تنتعل النساء أحذية ذات كعب عالٍ على السجادة الحمراء. وتسمح القواعد بوضع "الأحذية الأنيقة والصنادل ذات الكعب أو بدونه".

وقالت رئيسة لجنة التحكيم الفرنسية الممثلة جولييت بينوش "أعتقد أنها قاعدة جيدة للغاية".

في عام 2023، أثارت الممثلة الأميركية جينيفر لورانس ضجة عندما صعدت على الدرج مرتدية صنادل لأن الأحذية التي كان مقررا أن تنتعلها كانت "كبيرة جدا"، وفق تأكيدها.

قبلها، خلعت جوليا روبرتس وكريستين ستيوارت أحذيتهما على الدرج في عامي 2016 و2018.

وأكّد المهرجان أنه "أوضح بشكل صريح قواعد كانت مطبّقة منذ فترة طويلة".

وفي حين من المعتاد رؤية فساتين شفافة على السجادة الحمراء، قال ناطق باسم المهرجان إن "الأمر لا يتعلق بوضع قيود على الملابس بل بحظر العري الكامل (...)، وفقا للإطار المؤسسي للحدث والقانون الفرنسي".

وفي ما يتعلق بالملابس "الفضفاضة للغاية"، فإن المهرجان "يحتفظ بالحق في رفض دخول" الأشخاص الذين يرتدونها.

وكالة فرانس برس
 
 

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