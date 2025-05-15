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"ديور" تتعرض لهجوم سيبراني طال بيانات غير مالية لزبائنها

موضة وجمال
2025-05-15 | 06:34
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&quot;ديور&quot; تتعرض لهجوم سيبراني طال بيانات غير مالية لزبائنها
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"ديور" تتعرض لهجوم سيبراني طال بيانات غير مالية لزبائنها

تعرضت علامة "ديور" الفاخرة لهجوم سيبراني من جانب "طرف ثالث غير مصرح له" تمكن من الوصول إلى "بيانات معينة" لكن "ليس إلى معلومات مالية".

وجاء في بيان ديور أنّ "دار ديور اكتشفت حديثا وصول طرف ثالث غير مصرح له إلى بعض بيانات زبائننا التي نحتفظ بها. وقد اتخذنا فورا إجراءات لاحتواء هذه الحادثة". 

وقالت دار الأزياء "لا تتضمّن قاعدة البيانات المتضررة أي معلومات مالية كتفاصيل مصرفية أو أرقام حسابات مصرفية دولية IBAN أو معلومات عن بطاقات الائتمان".

وأضافت إنّ "فرقا من ديور تواصل تحقيقاتها واستجابتها لهذا الحادث بمساعدة خبراء رائدين في الأمن السيبراني. وقد أبلغنا مختلف الجهات التنظيمية المعنية بذلك".

وتابعت "نحن بصدد إبلاغ الزبائن المتضررين من هذا الحادث".

وكانت صحيفة "لوموند" قد أفادت بأنّ زبائن لـ"ديور" في آسيا تلقوا صباح 13 أيار رسالة تنبههم إلى عملية سرقة البيانات هذه وتشير إلى أنّ الاختراق حدث في 26 كانون الثاني، والتي شملت سرقة البيانات أسماء الزبائن المتضررين والعناوين البريدية وعناوين بريد إلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بهم.

المصدر: فرانس برس

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