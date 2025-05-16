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نظام غني بعناصر غذائية بسيطة... احصلي على بشرة نضرة ومثالية بهذه الطريقة

موضة وجمال
2025-05-16 | 15:00
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نظام غني بعناصر غذائية بسيطة... احصلي على بشرة نضرة ومثالية بهذه الطريقة
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نظام غني بعناصر غذائية بسيطة... احصلي على بشرة نضرة ومثالية بهذه الطريقة

تُعدّ الفاكهة والخضار مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية المُعززة للبشرة والفيتامينات الأساسية.

ويُعدّ الفيتامين "ج" و الفيتامين "ب" الموجودين في البطيخ والتمر الأفضل للترطيب، وللتخلص من الالتهابات، وعلامات الشيخوخة.
 
وقالت الدكتورتان أناتاليا مور وسيما رشيد لصحيفة "ذا ميرور" إنه غالبًا ما تعكس صحة البشرة ما يحدث داخل الجسم، ويمكن للفاكهة المناسبة أن تُحدث فرقًا ملحوظًا".

ويساعد البطيخ على تنقية المسام والحفاظ على صفاء البشرة وتوحيد لونها، الأمر الذي يُعتبر مفيدًا للبشرة الدهنية ويمنع ظهور البثور مستقبلاً ويقلل آثار الشيخوخة الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.

ويُستخدم بلسم الليمون، وهو عبارة عن عشبة شائعة، للعناية بالبشرة لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في علاج مشاكل الجلد مثل حب الشباب.

واستخدام قشور البطاطا وفركها على الوجه يساعد في تفتيح ندبات حب الشباب والبقع الداكنة لاحتوائها على حمض الأزيليك والنشا وحمض الساليسيليك والفيتامين ج، كما أنها تساعد في تقليل الهالات السوداء والانتفاخات وتفتيح البشرة.

وتناول التمر الجاف يوميًا يُقوي البشرة، يُقلل الالتهابات ويحمي من تلف الخلايا لأنه يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة كالفلافونويدات والكاروتينات والأحماض الفينولية.

ومن خلال الحفاظ على الكولاجين والإيلاستين، تُساعد مضادات الأكسدة في الحفاظ على نضارة البشرة ونعومتها ومرونتها.

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