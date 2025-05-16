نظام غني بعناصر غذائية بسيطة... احصلي على بشرة نضرة ومثالية بهذه الطريقة

تُعدّ الفاكهة والخضار مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية المُعززة للبشرة والفيتامينات الأساسية.



ويُعدّ الفيتامين "ج" و الفيتامين "ب" الموجودين في البطيخ والتمر الأفضل للترطيب، وللتخلص من الالتهابات، وعلامات الشيخوخة.