كايلي جينر تخطف الأنظار بملابس بحر بقيمة 10 آلاف دولار... والجمهور يحسد حبيبها (صور)

شاركت نجمة تلفزيون الواقع ومالكة علامة مستحضرات التجميل الشهيرة كايلي جينر، متابعيها عبر إنستغرام مجموعة صور مثيرة من عطلتها في جزر تركس وكايكوس، حيث ظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها بكيني أحمر من ماركة "شانيل" مرصّع بالأحجار الكريستالية ويُقدّر ثمنه بنحو10 آلاف دولار.

وأثارت جينر (27 عامًا) تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث ظهرت في الصور وهي تستعرض قوامها بإطلالة لافتة على مقعد بجانب المسبح، في حين برزت جرأة التصميم الصغير الذي بالكاد غطّى تفاصيل إطلالتها.

وفي إحدى اللقطات اللافتة، جلست جينر بوضعية مثيرة وهي تُحدّق نحو الكاميرا، في صورة وصفها الجمهور بـ"الآسرة"، خاصة وسط تجدد الشائعات حول خضوعها لعمليات تجميل.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع المنشور، مشيدين بجمالها، فيما علّق البعض على علاقتها بالممثل الشاب تيموثي شالاميه (29 عاما) وكتب أحد المعجبين: "تيموثي قد فاز بالحياة!".