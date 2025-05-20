تعيين بيرباولو بيتشولي مديرا فنيا لدار "بالنسياغا"

يتولى الإيطالي بيرباولو بيتشولي الإدارة الفنية لدار أزياء "بالنسياغا"، التابعة لمجموعة "كيرينغ"، في تموز خلفا لديمنا الذي أعلن في آذار انتقاله إلى "غوتشي".



وأعلنت "بالنسياغا" أن بيتشولي سيتسلّم منصبه رسميا في 10 تموز، وسيقدم مجموعته الأولى في تشرين الأول، وفق وكالة "فرانس برس".



وقال بيتشولي إنه على تناغم مع إدارة "كيرينغ" ومستعد لـ"صنع نسخة جديدة من الدار، وإضافة فصل جديد إلى تاريخها".



وأضاف "أنا ممتن لفرانسوا هنري (بينو)، وفرانشيسكا (بيليتيني)، وجانفرانكو (الرئيس التنفيذي لشركة بالنسياغا) على ثقتهم بي. لقد تطابقت رؤانا فورا وبشكل طبيعي، وهذه أفضل طريقة لبدء مشروع جديد".