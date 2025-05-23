لبنان يتألق عالميًا... ندى كوسا ضمن أبرز 20 متسابقة في "وجهاً لوجه" بالهند (فيديو)

أثبتت ملكة جمال لبنان، ندى كوسا، حضورها اللافت في مسابقة ملكة جمال العالم 2025، التي تُقام حاليًا في الهند، بعد تأهّلها إلى قائمة أفضل 20 متسابقة في تحدّي "وجهاً لوجه" (Head-to-Head Challenge)، ضمن منافسة ضمّت دولاً كبرى مثل فرنسا، ألمانيا، اليابان، تايلاند، البرازيل، وتركيا.

كوسا لم تكتفِ بالتقدّم في التصفيات، بل ألقت كلمة مؤثّرة ضمن الجولة الثانية من التحدّي بتاريخ 23 أيار، تطرّقت فيها إلى مشروعها الإنساني "الجمال من أجل هدف " (Beauty With a Purpose)، مشيرةً إلى أنه غيّر نظرتها إلى دورها كامرأة في مجتمعها وفي العالم، مؤكدة أن الجمال الحقيقي يكمن في التأثير الإيجابي والرسالة الإنسانية.

وشاركت ندى اللحظة مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث نشرت صورًا لها بفستان أحمر برفقة عدد من المتسابقات من حول العالم، وسط دعم لافت من اللبنانيين والعرب.