في قصر البابوات الفرنسي... لوي فيتون تبهر الحضور بعرض أزياء استثنائي

عرض مصمم الأزياء النسائية لدى لوي فيتون نيكولا غيسكيير يوم أمس الخميس مجموعة 2026 المخصصة لموسم الرحلات والعطلات في الساحة الرئيسية لقصر البابوات الشاهق الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى في جنوب فرنسا.



وجلس الحضور على مقاعد ممتدة بطول ممشى العرض، وكان في الصف الأول السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون والممثلتين كاترين دونوف وكيت بلانشيت إلى جانب مصمم أزياء الرجال في فيتون فاريل وليامز.



وظهرت العارضات بعد غروب الشمس مباشرة بسترات لامعة من تصميم معدني وأزياء واسعة مزينة بنقوش تشبه اللهب وأحذية مكسوة بزجاج عاكس.

وتميزت بعض الإطلالات بتفاصيل مثل الطيات الإضافية أو السلاسل المعدنية التي أضفت لمسة من الحركة والحيوية، في حين كان من بين الإطلالات الأكثر انسيابية تنورة متعددة الطبقات وبلوزة واسعة الأكمام.



وسيبقى جيسكيير في منصبه الذي تولاه عام 2013 لعدة سنوات أخرى بعد تجديد عقده في أواخر عام 2023، وفق ما نقلت "رويترز".