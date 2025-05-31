الشقيقتان حديد تفجّران مفاجأة... شقيقة من "علاقة عابرة"!

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير حصري عن مفاجأة عائلية غير متوقعة تتعلّق بعائلة عارضتي الأزياء الشهيرتين بيلا وجيجي حديد، حيث تبين أن لديهما أختاً غير شقيقة تُدعى آيدان نيكس، تبلغ من العمر 23 عاماً، ولم تكن على تواصل معهما حتى وقت قريب.

آيدان، التي نشأت في أورلاندو، بولاية فلوريدا الأميركية، تخرّجت هذا الشهر من مدرسة بارسونز للتصميم في مدينة نيويورك، حيث تخصّصت في الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. وهي ابنة لرجل الأعمال الفلسطيني الأصل محمد حديد، والد جيجي وبيلا، من علاقة عابرة تعود إلى ما يقارب عقدين من الزمن.

ولمدة نحو 20 عاماً، ظلّت هذه الصلة العائلية طيّ الكتمان، ولم تُكشف علنًا إلا مؤخراً. وأكّدت جيجي وبيلا الخبر عبر بيان يوم الخميس، جاء فيه: "نحن نعتز بهذه الإضافة الجميلة وغير المتوقعة إلى عائلتنا".

وبحسب الصحيفة، فإن محمد حديد، البالغ من العمر 76 عامًا، حافظ على علاقة خاصة مع آيدان، لكنه لم يعترف بها علنًا حتى الآن.

أما اللقاء الأول بين الأخوات، فكان قبل أقل من عامين، عندما كانت آيدان تدرس في باريس ضمن برنامج تبادل جامعي، حيث تعرفت إلى جيجي وبيلا خلال تلك الفترة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت جزءاً من الدائرة المقربة للعائلة، وظهرت في عدد من الصور مع الشقيقتين.

رغم أن هذا الكشف شكّل مفاجأة للكثيرين، إلا أنه يبدو أن العائلة احتضنت آيدان بمحبة، ما يُظهر جانبًا جديدًا وإنسانيًا من عائلة الأضواء والأزياء التي لطالما كانت تحت المجهر.