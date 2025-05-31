ندى كوسا في إطلالة ملوكية ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم لعام 2025 (فيديو)

تشارك ملكة جمال لبنان، ندى كوسا، في المسابقة العالمية ملكة جمال العالم بنسخته الـ72 في الهند حيث تنافس 108 مشاركة من كلّ أنحاء العالم.

ويُذكر أن كوسا تألّقت في فستان خلّاب من تصميم المصمم اللبناني-العالمي زياد نكد.

إليكم الإطلالة الأولى لندى كوسا في حفل Miss World 2025.