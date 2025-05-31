ندى كوسا في الزي الهندي على مسرح ملكة جمال العالم (فيديو)

تطلّ ملكة جمال لبنان، ندى كوسا، على العالم بأجمعه إلى جانب 108 مشتركة ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم لعام 2025 بالزي الهندي تقديراً للثقافة والتاريخ في البلاد الّتي يُقام فيها الحفل.



إليكم إطلالة ندى كوسا الخلابة.