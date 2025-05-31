تأهل لبنان ضمن Top 20 في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2025 (فيديو)

تأهلت ملكة جمال لبنان ندى كوسا ضمن Top 20 في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2025 وTop 5 ضمن قارتي آسيا وأوقيانيا.